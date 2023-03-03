У Стамбулі почали зносити будівлі, які здатні обрушитися під час землетрусу

У Стамбулі почалося знесення перших будівель, віднесених до зони найвищого ризику обвалення. Про це заявив мер міста Екрем Імамоглу.

Перші знесені будівлі знаходяться в районі Авджілара на заході міста. Мешканців будинків розселяють.

За словами мера, у Стамбулі, в зоні моментального обвалення під час землетрусу є не менше 318 будівель, ще 1525 будівель відносяться до категорій високого ризику. Щонайменше 90 000 будинків у місті можуть постраждати.

Влада міста з 2019 року спільно зі Стамбульським технічним університетом запустила програму добровільної та безкоштовної оцінки будинків у місті, що дозволяє виявити ризик обвалення. За три роки було опрацьовано майже 30 000 звернень громадян, а після землетрусу 6 лютого отримано ще 40 000 запитів на термінову перевірку будівель.

Раніше професор сейсмології, член Ради вчених мерії Стамбула з питань землетрусів Халюк Ейідоган заявив, що сейсмологи пророкують Стамбулу руйнівний землетрус до 2030 року. Одна з гілок Північно-Анатолійського розлому проходить у Мармуровому морі біля берегів міста. Потужність підземних поштовхів може досягати 7,5 – 7,7 балів.

За останніми даними, на південному сході Туреччини внаслідок сильного землетрусу 6 лютого кількість загиблих зросла до 43 556 людей.