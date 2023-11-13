Туристи в Туреччині почали масово скаржитися на нове неподобство, що твориться в Анталії

Турецькі туроператори повідомили в ЗМІ, що завалені скаргами: туристи почали масово писати претензії з приводу неподобства, яке відбувається в Анталії на дорогах. Вони обурюються тим, що трансфер з аеропорту до готелів через пробки триває більше часу, ніж їм довелося добиратися до Туреччини літаком.

Як пише турецьке видання Turizm Guncel, переліт туристів із Європи до Анталії займає в середньому 3.5-4 години. При цьому транфер з аеропорту майже до всіх знакових готелів зараз займає щонайменше 5 годин. Найбільші затори дорогою до готелів Манавгата, Сіде, Аланії та Газіпаші, оскільки до цих курортів є лише один варіант дороги, і шалений трафік починається буквально від аеропорту.

«Туристи, які заявили, що через пробки провели в дорозі цілий день, звертаються до турфірм із вимогою компенсувати втрату дня відпочинку. У результаті через затор імідж Анталії в очах туристів зіпсований, а турфірми змушені нести фінансові та репутаційні витрати», – скаржаться представники турсектору.