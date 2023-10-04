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Туреччина по всій країні проводить найбільшу антитерористичну операцію, включаючи Анталію та Стамбул

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туреччина по всій країні проводить найбільшу антитерористичну операцію, включаючи Анталію та Стамбул

Туристів попередили, що Туреччина здійснює найбільшу антитерористичну операцію по всій країні. Відповідну заяву зробило МВС країни. При цьому, як уточнили в правоохоронних органах, операція проводиться у всіх містах Туреччини, включаючи такі популярні у туристів як Анталія та Стамбул.

Приводом для неї став теракт у неділю в Анкарі. Там два терористи на викраденому автомобілі під’їхали до воріт будівлі МВС Туреччини в центрі Анкари і підірвали вибухівку. По зловмисникам було відкрито вогонь, в результаті терористи нейтралізовані, жертв немає, легкі поранення отримали двоє поліцейських. У ЗМІ та соцмережах при цьому встигли підняти паніку, заявляючи навіть про військовий переворот.

Після теракту президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган і заявив про початок антитерористичної операції.

Загалом у ній задіяно понад 13 тис. співробітників внутрішніх сил. Про це повідомив голова МВС Туреччини Алі Єрлікая. Також міністр прозвітував, що спочатку було затримано 12 підозрюваних — переважно в містах провінцій, прикордонних із Сирією.

Далі операція поширилася на всю територію Туреччини і ще не менше 55 підозрюваних у тероризмі було затримано. У тому числі пошуки велися у Стамбулі та Анталії.

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