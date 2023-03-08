Сейсмолог приголомшив туристів: найпривабливіше місце в Туреччині виявилося смертельно небезпечним

Найпривабливіше місце в Туреччині – «культурна столиця» країни, куди з Європи їдуть тисячі туристів у тури вихідного дня, зараз є смертельно небезпечним для своїх мешканців та туристів. Таким черговим прогнозом відзначився на сторінках газети Hurriyet турецький геолог Окан Тюйсюз із Стамбульського технічного університету. Причина — невисока сейсмостійкість будівель у Стамбулі, більшість з яких неминуче зруйнується за першого ж сильного поштовху, поховавши під своїми руїнами всіх мешканців.

Згідно з заявою фахівця, близько 70% будівель у Стамбулі не відрізняються сейсмостійкістю, тобто для забезпечення якоїсь безпеки місцевих мешканців та туристів, приблизно 90 тис. будівель необхідно або знести та перебудувати, або хоча б зміцнити.

«Перше правило при землетрусі – знизити ризик. Якщо в кожній із цих будівель проживає хоча б одна людина, цим кроком можна врятувати 90 000 життів», – заявив Тюйсюз. Він закликав на допомогу інженерів-будівельників, геологів та геофізиків. «Якщо країна вживе заходів, вона може сформувати надзвичайну наукову армію. Я дуже терміново скликав би наукову комісію, насамперед визначив би, що треба робити», — підкреслив він.

Нагадаємо, що саме цей експерт є автором карти сейсмологічної небезпеки Туреччини, яка досить-таки «напружує» туристів. Згідно з нею на лінії сейсмічного розлому опинилося більше половини всіх провінцій країни: 45 з 81. Причому в зону ризику наступного землетрусу потрапили такі знамениті у відпочиваючих напрямки, як Анталья, Стамбул, Мугла, відома курортами Бодрум, Мармаріс та ін., Ізмір, куди туристи планували поїхати на відпочинок у весняно-літній період. Геолог констатував, що точне місце розташування більшості розломів невідоме, тому вказати на конкретні місця, які схильні до найбільшої небезпеки, важко. Подробиці читайте у цьому матеріалі.

Його колега, Хусейн Алан, до речі, нарахує менше таких провінцій — лише 24 провінції, зокрема це «столичні міста та популярні курорти». Він наголосив, що не можна допускати поселення поблизу розлому шляхом запровадження закону чи постанови про розлом. “Якщо агент з нерухомості збирається продати будинок в межах 100 метрів від небезпечної зони, він повинен повідомити про це”, – пояснив Алан. За його словами, попередній акт про стихійні лиха, датований 1959 роком, необхідно негайно оновити відповідно до сьогоднішніх обставин та технологічних можливостей.

Прокоментував він і прогнози щодо Стамбула. Пан Алан зазначив, що для мегаполісу, в якому мешкає майже 16 мільйонів осіб, необхідно підготувати терміновий стратегічний план зниження ризиків. Зокрема, у місті необхідно провести «свіжий аналіз ризику цунамі» і знести всі будівлі, що знаходяться в зоні ризику — насамперед у руслах річок. Нагадаємо, до речі, що істотна частина «зон ризику» зайнята туристичною інфраструктурою, оскільки це переважно узбережжя з гарним виглядом.