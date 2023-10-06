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Руйнівний землетрус у Стамбулі назвали причиною відмови європейських туристів від Туреччини, але їм турки вже знайшли несподівану заміну

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Руйнівний землетрус у Стамбулі назвали причиною відмови європейських туристів від Туреччини, але їм турки вже знайшли несподівану заміну

Готелі так і «не встали на ноги» – так визначив ситуацію в минулому літньому сезоні 2023 року генеральний директор турецького 5-зіркового готелю в Стамбулі Swissotel Bosphorus Угур Талайхан. У своєму виступі на панелі «Оцінка сезону 2023 року та очікування 2024 року» в рамках Стамбульського туристичного ярмарку (ITF) він, згідно з турецькими ЗМІ, озвучив і основні причини проблем сезону.

Серед них — землетрус на півдні країни, який пережила Туреччина в лютому перед початком туристичного сезону та масові похмурі прогнози експертів про швидкий підземний удар по Стамбулу, які спричинили відмову європейських туристів від Туреччини, а також стрімке зростання альтернативних готелям — та незаконних — засобів розміщення. При цьому можливу альтернативу європейським туритам закликав шукати на несподіваних ринках.

«Після землетрусу та виборів готелі, і особливо об’єкти люксового сегменту не змогли діяти оперативно та програли цього сезону. Причому в Стамбулі в основному це стосується готелів у категорії 4 та 5* – а їм належить 65 тисяч із 155 тисяч місць», – заявив він. Саме цей сегмент відчував недозавантаження та ціновий тиск, у той час як сегмент економ- та бюджетних готелів виявився дуже успішним. Також виграли і приватні здавачі житла, у тому числі і нелегали – наприклад, кількість пропозицій щодо розміщення на Airbnb різко зросла, додав готельєр.

При цьому він радить шукати «свіжу кров» на інших ринках — насамперед розглянути туристів з Китаю та Індії. «Нам слід зосередитись на азіатському регіоні. Індія та Китай є надзвичайно важливими ринками. У цих двох країнах проживає 3 мільярди людей», – заявив він. Щоправда, китайські туристи не надто зацікавлені у «пляжному» туризмі, який є однією з фішок Туреччини. Хоча для стамбульського готельєра проблеми «пляжників» і не такі актуальні.

Також пан Талайхан закликав «не форсувати» туризм та ціни «через те, що араби чи росіяни не приїхали», як це сталося цього сезону. «Багаті туристи з регіону Перської затоки та Європи цього року вирушили до інших напрямків. Головною причиною цього стали постійні новини про те, що у Стамбулі незабаром станеться землетрус», – так експерт назвав першу причину.

Нагадаємо, що починаючи з лютого та стихійного лиха в Туреччині Стамбулу «пророкували страшне». Наприклад, ще в лютому професор Хвалун Ахмет Ерджан, відомий у Туреччині експерт із прогнозування землетрусів, заявив, що місто чекає на «Великий землетрус». ««Під час землетрусу в Гельджуку в 1999 році було вивільнено енеаргію еквівалентну 132 атомним бомбам, виснажило більшу частину напруги Мармари. Пізніше стався землетрус у Дюзджі. Через війну напруженість земної кори у цьому регіоні було знято. З цього моменту минуло вже 22 роки, і напруженість знову стала критичною. Це означає, що землетрус як вихід енергії зрушень може виникнути будь-якої миті. А після 2035 року взагалі необхідно дзвонити в дзвони: найризикованіший період почнеться після 2045 року, причому на Стамбул доведеться сильний удар, який може просто зруйнувати місто», – заявляв професор.

У серпні лякаючі прогнози підтримав навіть мер Стамбула Екрема Імамоглу. Він, виступаючи на церемонії, присвяченій 22-м роковинам руйнівного землетрусу 17 серпня 1999 року в Мармуровому морі, заявив, що «місто завмерло в очікуванні найсильнішого землетрусу», який матиме колосальні руйнівні наслідки – постраждає як мінімум третина будівель колишнього Константинополя. не відповідають принципам сейсмологічної стійкості. Причому мер окремо уточнював, що багато готелів будувалися досить давно і без належної поправки на сейсмостійкість, тому через час, а також почастішання періодичності та сили підземних поштовхів відносяться до старого фонду. Будь-які серйозні підземні бурі можуть призвести до їхнього руйнування та нових жертв.

Поки що прогнози не справдилися, але готельєрам доводиться долати їхні наслідки. Другою ж причиною труднощів сезону він назвав кількість пропозицій оренди нерухомості від приватників, що «різко зросла», причому у всіх сегментах. Нагадаємо, що Туреччина встає у стрункі лави борців з Airbnb і схожими сервісами — у новому законі «нелегалів» припускають штрафувати на 1 млн лір, а загалом Стамбул може наслідувати досвід Флоренції і взагалі «вигнати» квартироздатників з історичного центру (читайте тут).

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