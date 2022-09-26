Звичайний шлях починається з тимчасової посвідки на проживання в Туреччині, переїзду в країну і через 3-8 років проживання – отримання ПМП або громадянства. Інвесторам доступний привілей відразу отримати громадянство країни в рекордно короткі 6 місяців.

Постійна посвідка на проживання, або ПМП, – це статус, який видається на все життя і дозволяє жити в країні. ПМЗ у Туреччині відрізняється від ВНЖ тим, що ПМЗ не треба продовжувати.

На відміну від європейських канонів, ПМП у Туреччині – не обов’язковий етап перед громадянством. Заявник обирає з двох варіантів: отримати ПМП або одразу громадянство. При цьому отримати ПМП у Туреччині складніше, ніж громадянство.

Громадянство дає більше прав, ніж ПМП. Тому більшість іноземців, які переїжджають до Туреччини за тимчасовим посвідкою на проживання, потім отримують не постійну посвідку на проживання, а громадянство.

5 країн, громадяни яких отримали найбільше ВНЖ у Туреччині

Місце у рейтингу Країна Кількість виданих ВНП 1 Ірак 150 441 2 Туркменістан 119 782 3 Сирія 107 517 4 Іран 105 633 5 Росія 104 808

Джерело: Міграційна служба МВС Туреччини, 2022

Постійний статус можна отримати швидше, якщо одружитися з громадянином Туреччини або інвестувати в економіку країни від 400 000 $.

Термін набуття статусу для проживання в Туреччині

Підстава для отримання ВНЖ у Туреччині ПМЖ у Туреччині Громадянство Усі види, крім шлюбу 1-3 місяці + 8 років з моменту отримання ВНЖ + 5 років з моменту отримання ВНП Через шлюб + 3 роки з моменту отримання ВНП За інвестиції Х Х 6-8 місяців

Усі способи отримати ПМП у Туреччині

Основна умова, що передує ПМЗ у Туреччині, — отримання тимчасової посвідки на проживання, тому розповімо спочатку про неї.

Будь-який ВНЖ втрачає чинність, якщо не використовується протягом перших шести місяців після видачі. Факт використання ВНЖ фіксується державними контролюючими органами, наприклад, при перетині пункту прикордонного контролю в аеропорту.

Тимчасовий вид на проживання в Туреччині називається Ikamet, українською мовою «ікамет». Його видають терміном від півроку до 5 років. Коли термін дії ВНЖ добігає кінця, його необхідно продовжувати аж до отримання ПМП.

Купівля нерухомості – популярний і легкий спосіб отримати ікамет. Багато іноземців купують у Туреччині будинки та квартири, щоб відпочивати біля моря або здавати їх в оренду. Щоб отримати ВНП за купівлю нерухомості, потрібне свідоцтво про право власності, в якому вказано ім’я заявника.

ВНЖ при купівлі нерухомості видається на рік і регулярно продовжується доти, доки людина залишається власником нерухомості.

Обмеження на купівлю нерухомості в Туреччині для іноземців:

Громадянам України не дозволяється купувати нерухомість на узбережжі Чорного моря або поблизу військових об’єктів. Громадянам Вірменії, Кіпру, Куби, Північної Кореї, Сирії, Тайваню, Еритреї не дозволяється купувати нерухомість у Туреччині. Іноземцям не дозволяється купувати ділянки площею від 30 га або 300 000 м².

Працевлаштування або відкриття бізнесу. Якщо іноземець уклав трудовий договір із турецькою компанією, він може отримати ВНЖ.

Інвестор, який володіє компанією, також може отримати ікамет. Громадяни Туреччини та іноземні інвестори мають однакові права та можливості при відкритті бізнесу.

Возз’єднання сім’ї. Громадянин або резидент Туреччини подає заяву до міграційної служби про возз’єднання з близькими родичами-іноземцями. Близькими родичами вважаються діти, фінансово залежні батьки, брати та сестри, чоловіки та дружини.

Разом із заявою подаються документи, що підтверджують спорідненість. Зазвичай, це свідчення про народження, завірене апостилем. Опікуни можуть також подати заяву на видачу ВНЗ їхньому підопічному неповнолітньому. У цьому випадку буде потрібна згода матері та батька.

Якщо заявник – громадянин Туреччини, родич отримає ікамет на 3 роки. Якщо заявник — резидент Туреччини, тобто володар посвідки, то родич отримає ВНЖ на 2 роки.

Шлюб із громадянином Туреччини. Законодавство Туреччини відносить отримання ВНЖ для чоловіка до категорії ВНЖ щодо возз’єднання сім’ї. Процедура та сама, тільки доказом спорідненості буде свідоцтво про шлюб, завірене апостилем.

Якщо чоловік іноземець має неповнолітніх дітей від першого шлюбу, вони також зможуть отримати ВНЖ і переїхати до Туреччини по возз’єднанню сім’ї.

Навчання у вузі. Ікамет для студентів видається на рік і продовжується, допоки триває навчання. До заяви на ВНП додається довідка з вузу, яка підтверджує зарахування студента. Якщо студент-іноземець навчатиметься в Туреччині з обміну, будуть потрібні відповідні довідки з обох вузів.

Термін дії ВНЗ для навчання не може перевищувати тривалість навчання. Якщо студент успішно склав іспити і перейшов на наступний курс, йому продовжать ВНЖ. Якщо студент вирішив змінити навчальний заклад, і новий вищий навчальний заклад знаходиться в іншому місті, доведеться оформлювати новий ВНЖ.

Якщо студент одружений або одружений, у нього є діти, він може подати заяву на видачу ВНЖ дружині чи дружині, неповнолітній дитині.

Інші види ВНЗ. Туристи, які через непередбачені обставини мають затриматися в країні довше, ніж дозволяє віза, також можуть отримати ікамет. Віза дозволяє туристам провести в Туреччині 3 місяці, а ікамет – півроку чи рік.

ВНЖ можуть отримати іноземці, які приїжджають до Туреччини на лікування.

ВНЖ надається і з гуманітарних причин, наприклад, біженцям та жертвам торгівлі людьми.

Документи для переїзду до Туреччини з тимчасовим ікаметом

Заява. Копії всіх сторінок закордонного паспорта. Підтверджуючі документи в залежності від мети ВНЗ, наприклад, довідка про вступ до вузу, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження, довідка від роботодавця. Підтвердження місця проживання: свідоцтво про власність на нерухомість у Туреччині чи річний договір оренди. Якщо працівник компанії живе в готелі, надається підтвердження від готелю, що номер заброньований на термін дії трудового договору. Медична страховка. Довідка про відсутність судимості із країни громадянства. Номер платника податків. Підтвердження сплати державного мита. Фотографії – 4 штуки.

На офіційних сайтах та сайтах юридичних компаній йдеться про біометричні фотографії. Насправді це звичайні кольорові фотографії на документи.

Як отримати ПМЖ у Туреччині: процедура та терміни

Вимоги до заявника. Заявник має бути благонадійним, тобто у нього не повинно бути судимостей, штрафів, адміністративних правопорушень та заборгованостей, у тому числі щодо сплати податків.

Необхідно підтвердити дохід більший за мінімальний. У 2022 році МРОТ у Туреччині склав 4253 ліри.

Головне правило переїзду до Туреччини на ПМП. Щоб отримати саме цей статус, термін безперервного проживання в країні на підставі ікамета має бути 8 років. Якщо ікамет отримано виходячи з шлюбу з громадянином Туреччини, то термін проживання виходячи з ікамета скорочується до 3 років.

Як рахується термін проживання до ПМП. За умовами законодавства Туреччини необхідно безперервно проживати в країні не менше восьми років. Якщо резидент із ВНЖ прожив у Туреччині рік, потім виїхав із країни на місяць і повернувся, відлік восьмирічного терміну піде наново – з моменту приїзду до Туреччини.

Зараховується безперервне проживання з будь-яким видом ікамета, крім студентського. За студентським ВНП зараховується половина терміну.

Приклад розрахунку терміну безперервного проживання для ПМП

Тип ВНЖ Фактичне безперервне проживання з ВНП Зараховується в рахунок проживання для ПМП Студентський ВНП 4 роки 2 роки ВНЖ для співробітника 4 роки 4 роки Усього 8 років 6 років

Отримати ПМП після одруження з громадянином Туреччини можна через три роки життя в шлюбі в країні. Але подумати про це потрібно заздалегідь. Спеціальну попередню заяву на ПМП можна подати лише протягом 30 днів після реєстрації шлюбу.

Заява на ПМП подається не пізніше як за півроку до закінчення терміну дії ікамета. Якщо до закінчення вашого ВНЖ залишилося не більше півроку, рекомендуємо подавати одразу дві заяви – на продовження ВНЖ та отримання ПМП. Так заявник не виявиться у ситуації, що термін ікамета вже закінчився, а ПМП ще не видали.

Список документів на ПМП. Окрім заяви на ПМП необхідно підготувати пакет документів:

Копії всіх сторінок паспорта. Копії перекладаються турецькою мовою та засвідчуються у нотаріуса. Також подаються копії паспортів батьків, чоловіка. Термін дії всіх паспортів має бути не менше 60 днів після закінчення терміну ікамета. Нотаріально засвідчена копія ВНЖ, що діє мінімум півроку з моменту подання заяви на ПМП. Документи, що підтверджують сімейний стан: свідоцтво про шлюб, свідоцтва про народження дітей. Якщо свідоцтва видано не в Туреччині, то перекладаються турецькою мовою та засвідчуються у нотаріуса. Довідка про стан здоров’я, медичне страхування. Довідку отримують у спеціальному медичному центрі у Туреччині. Документи, що підтверджують достатній дохід чи добробут заявника. Це може бути витяг з банківського рахунку, довідка 2-ПДФО, свідоцтво про власність на нерухомість, довідка з роботи із зазначенням доходу, податкова декларація. Документ, що підтверджує знання турецької мови не нижче за рівень А2. Достатньо довідки з курсів турецької мови. Після подання заяви пройде співбесіда, на якій треба продемонструвати елементарні навички спілкування. Довідка про відсутність судимості в країні громадянства та Туреччини. Фотографії – 2 штуки.

Витрати на оформлення ПМП у Туреччині

Основні витрати при отриманні ПМП становлять переклад та апостиль документів. Державне мито за карту ВНЖ або ПМП – 110 лір. У середньому підготовка пакету документів з урахуванням перекладу, апостилю, мита обійдеться в 100 $ на людину.

Медична страховка коштує 150-200 лір, або 10 доларів. Фотографії – ще 2$.

Заява заповнюється безкоштовно на державному сайті. Разом із заявою надсилаються скани документів.

Альтернатива ПМЖ – громадянство Туреччини

Як уже було сказано вище, громадянство в Туреччині отримати швидше, ніж ПМП. Але претенденту на паспорт країни доведеться вивчити історію Туреччини, вивчити турецьку мову. Туреччина дозволяє друге громадянство, тобто іноземець збереже паспорт рідної країни.

Ще одна важлива відмінність – право на роботу. Власнику ПМП необхідно отримати спеціальний дозвіл у Міністерстві праці та соцзабезпечення Туреччини. Громадянин може працевлаштовуватися без отримання дозволу.

Тому більшість із тих, хто переїжджає до Туреччини, отримує громадянство: і швидше, і прав більше. До речі, окрім паспорта громадяни отримують kimlik, або кимлик, – це ID-картка, аналог паспорта.

ПМП та громадянство Туреччини: основні відмінності

Умови набуття статусу ПМЖ Громадянство з натуралізації Громадянство за інвестиції Термін проживання з ВНЖ до подання заяви 8 років 5 років Х Можливість виїхати з Туреччини до отримання ПМП Х Не більше 365 днів протягом останніх 5 років, у тому числі не більше 180 днів за рік Так Іспити з історії, знання турецької мови Х Так Х Співбесіда Так Так Х Право на роботу Х Так Так

Найшвидший шлях – отримати громадянство Туреччини за інвестиції. У такому разі очікування триватиме 6-8 місяців. Обсяг інвестицій починається від 400 000 $. Інвестори не повинні отримувати кимлик, якщо не планую жити в Туреччині.

Зв’язок та інтернет: чому важливий ікамет

Переїзд до Туреччини означає перехід на послуги місцевих операторів мобільного зв’язку. Термін дії сім-карти та її вартість – два аспекти, на які впливає наявність ВНЖ.

Блокування сім-карти через 120 днів. Вимога законодавства – обов’язкова реєстрація будь-якого ввезеного пристрою зв’язку, який використовує місцеву сім-картку. Після покупки картка працює 120 днів, після чого блокується. Коли ВНЖ буде отримано або продовжено, сим-картка увімкнеться.

Термін роботи сім-картки прив’язаний до ідентифікаційного номера пристрою. Тобто, якщо переставити сім-карту в інший пристрій, вона працюватиме ще 120 днів. Якщо в телефоні два слоти для карт, то достатньо переставити карту з одного слота до іншого.

Ми рекомендуємо не використовувати прийом зі зміною сім-картки, тому що це суперечить вимогам законодавства і до того ж не вирішує проблему блокування.

Вартість стільникового зв’язку. Вартість сім-картки з інтернетом для резидентів та громадян складає близько 250 лір. Якщо зареєструвати сім-карту на іноземний паспорт, її вартість буде на третину дорожчою, ніж при реєстрації на ікамет.

Послуги банків: Чому важливий ікамет

Турецькі банки відкривають рахунки і резидентам, і нерезидентам країни. Резидентам доступні всі банківські послуги, тоді як із нерезидентами працюють не всі банки. Наведемо середню вартість послуг та вимоги до відкриття рахунку на прикладі двох популярних банків – DenizBank та Ziraat.

Таблиця допоможе зрозуміти співвідношення цін, але абсолютні цифри швидко застарівають через високу інфляцію та складну геополітичну обстановку.

Банківські послуги для резидентів та нерезидентів Туреччини

Умови відкриття рахунку та обслуговування З ікаметом Без ікамета Комісія за відкриття рахунку Ні Від 750 лір Документи для відкриття рахунку Ікамет, або паспорт, або дозвіл на роботу Копія закордонного паспорта, перекладена турецькою мовою Копія внутрішнього паспорта, перекладена турецькою мовою Турецький податковий номер Турецька сім-карта Обов’язкова умова для відкриття рахунку Ні Отримання кредитної картки Депозит для рахунку у лірах Ні Від 10000 лір Депозит для рахунку у доларах США Ні 4000 $ Не можна вивести протягом 2-3 місяців Комісія за зняття готівки Ні 2% Комісія за міжнародний переклад 0,5% + 148 лір 3,5% Можливість взяти іпотеку Так Ні

Які міста обирають експати для імміграції до Туреччини

Міграційна служба МВС Туреччини регулярно оновлює статистику про те, в яких провінціях вважають за краще жити іноземці з видом на проживання. На ці цифри можна орієнтуватися, обираючи однойменне місто-столицю, тому що у столиці провінції проживає 80—90% населення усієї провінції.

Проте орієнтуватися лише кількість експатів буде неправильно. Щоб розуміти, де іноземців більше, краще дивитися частку іноземців у населення провінції. Крім того, при виборі, куди переїхати до Туреччини на ПМП, зазвичай орієнтуються на кількість співвітчизників, а не на загальну кількість експатів, бо зазвичай хочуть знайти коло спілкування.

Які провінції обирають експати

Місце у рейтингу Провінція Число експатів у провінції Частка експатів у населенні провінції 1 Стамбул, ІstanbuI 736 033 4,64% 2 Анталія, Antalya 170 948 6,7% 3 Анкара, Ankara 92 268 1,6% 4 Бурса, Bursa 53 427 1,8% 5 Мерсін, Mersin 39 661 4,5%

На жаль, офіційної статистики щодо громадянства власників ікамета з розподілом по провінціях немає. Тому при виборі допомагає сарафанне радіо. Звісно, ​​з урахуванням необхідної інфраструктури.

Наприклад, якщо сім’я переїжджає до Туреччини на ПМЗ з дитиною віком до 6 років, важливо наявність дитячого садка, в якому спілкуються рідною для дітей мовою. Якщо хочеться будинок біля моря, насамперед для переїзду розглядають курортні зони, наприклад передмістя Анталії, Аланії, Белек, Кемер. Якщо важлива якість медичного обслуговування, то обирають найбільші міста Туреччини чи населені пункти, близькі до реабілітаційних центрів, наприклад, Памуккале.

За працевлаштуванням або для відкриття власної компанії зазвичай переїжджають у великі міста: Стамбул, Анкару, Ізмір. Якщо планується переїхати до Туреччини на ПМП з дітьми від 6 років, знадобляться школи, університети. Найкращі навчальні заклади Туреччини також розташовані у перерахованих містах країни.

Особливості життя у Туреччині

клімат. Туреччину умовно можна поділити на дві прибережні кліматичні зони. На півночі країни з виходом до Чорного моря більш вологий клімат, перепад температур між літом та взимку менший. Південний схід Туреччини, що виходить до Середземного та Егейського моря, більш спекотний і сухий. Різниця температур на півночі та південному сході досягає 10 ℃.

Температура у Туреччині

Температура Північ Туреччини Південний схід Туреччини Зима, денна температура +9-13 ℃ +12-20 ℃ Зима, нічна температура +7-9 ℃ +6-12 ℃ Літо, денна температура +23-27 ℃ +25-34 ℃ Літо, нічна температура +20-24 ℃ +16-23 ℃ Температура води влітку +20-26 ℃ +24-29 ℃

Гірські райони відрізняються кліматом від прибережних зон. Але ми не будемо про них розповідати, тому що іноземці вважають за краще купувати або орендувати житло ближче до моря, зокрема через розвинену інфраструктуру.

Культура. Насамперед Стамбул та інші великі міста Туреччини — багатонаціональні мегаполіси. Тому крім турецької мови багато хто розмовляє англійською.

Хоча Туреччина хоче вступити до Євросоюзу і з погляду географії її відносять до Європи, за менталітетом країна все ж таки ближче до Азії. Торгівля вважається почесною, розмови мають бути галасливими, музика — гучною.

Чим далі від великих міст і курортних зон, тим більше добросердя щодо приїжджих. Іноземцям допоможуть, намагатимуться відповісти на запитання.

На екскурсіях туристам багато розповідають про роль Кемаля Ататюрка у розвитку країни. Його ім’я використовують у назві площ та проспектів. Проте мусульмани Туреччини, визнаючи стратегічні заслуги першого президента, загалом ставляться щодо нього скептично. Багато його законів спрямовані на деісламізацію країни і тому не знайшли підтримки у населення. Хоча країна живе за цими законами.

Ставлення до експатів. Знання турецької мови – великий плюс при спілкуванні з місцевими жителями, особливо у курортних зонах. Ставлення до іноземця, який здатний спілкуватися на побутові теми турецькою мовою, завжди більш поважне та лояльне.

До того ж іноземець, який планує переїзд до Туреччини на ПМП, змушений вивчити турецьку мову. Знання мови знадобиться, щоб пройти співбесіду у міграційній службі.

Мусульманські закони дотримуються тим жорсткіше, чим далі від курортних зон та великих міст. Якщо з повагою ставитись до традицій, то не буде проблем із інтеграцією у суспільство.

Вартість життя у Туреччині невисока, якщо отримувати дохід у валюті. У Туреччині 2022 року дуже висока інфляція, тому вартість товарів та послуг регулярно змінюється.

У середньому для проживання в Стамбулі людині знадобиться дохід 34 000 лір, або 1800 $.

Порівняння цін у Стамбулі та курортній зоні

Вартість Стамбул Фетхіє Послуги ЖКГ 1200 лір 1100 лір Зв’язок та інтернет До 250 лір До 150 лір М’ясо, 1 кг 60-200 лір 50-190 лір Овочі та фрукти, 1 кг 5-30 лір 3-30 лір Молочні продукти, 1 л або 1 кг 12-160 лір 9-140 лір Медична страховка на рік для людини 36-40 років 1200 лір 1200 лір Вартість однієї поїздки на громадському транспорті 8-15 лір 7-9 лір

Медицина. У таблиці наведено вартість мінімального набору послуг добровільного медичного страхового поліса, який необхідний для оформлення ікамета. З таким полісом не вдасться лікувати хронічні хвороби. Поліс ДМО, можливості якого можна порівняти з державним полісом, коштує від 4000 лір.

Поліс допоможе не платити за кожен прийом у лікаря чи обстеження. Один прийом терапевта та аналіз, наприклад на коронавірус, коштує від 300 лір — і ціни через інфляцію постійно зростають. Тобто такий прийом коштує стільки ж, скільки і продуктовий кошик на два тижні.

Через рік життя в Туреччині можна звернутися до служби соцзабезпечення — Sosyal Guvenlik Kurumu, або SGK — і отримати державну медичну страховку. Вона коштує від 3000 лір та покривається обов’язковими щомісячними платежами.

Освіта. У Туреччині безкоштовна дошкільна та шкільна освіта для громадян та для резидентів. Приватні сади та школи теж є, ціни на їх послуги починаються від 3000$. Шкільна освіта починається з 6 років та триває 12 років.

Навчання у вузах платне, проте ціни в рази нижчі, ніж у Європі. У країні діє стипендіальна програма Türkiye Bursları, у якій можуть брати участь не лише громадяни, а й резиденти. При цьому турецькі дипломи визнаються у європейських країнах.

Плюси та мінуси життя в Туреччині

Тепле море. Туреччина приваблює можливістю жити біля моря, низькими цінами, можливість швидко отримати громадянство. Паспорт Туреччини дозволяє без віз відвідувати 110 країн, а шенгенську візу можуть видати терміном до 5 років.

Банки. Резиденти та громадяни вільно користуються послугами місцевих банків – можуть відкривати рахунки у будь-якій валюті. У Туреччині непогана медицина, безкоштовна освіта для громадян.

Менталітет населення великих містах Туреччини близький до європейського.

Мінуси. Рівень життя та освіти в Туреччині нижчий, ніж у Європі. У великих містах багато дрібних шахраїв та злодіїв. У країні висока інфляція, тож невигідно отримувати дохід у лірах.