Масова бійка російських туристів сталася в аеропорту Анталії

В аеропорту Анталії відбулася сутичка за участю російських туристів, які мали вилетіти до Москви.

За даними джерела, незадовго до бійки понад 20 російських пасажирів без пояснення зняли з рейсу Анталья – Москва.

Точні причини бійки поки невідомі, зараз розслідуванням обставин інциденту займаються правоохоронні органи.

Усіх учасників події, які не змогли відлетіти до Росії, повернули до готелю. Інших подробиць події не повідомляється.

Mass brawl of #Russian tourists took place in #Antalya airport

According to the source, shortly before the fight, more than 20 Russian passengers were removed from the Antalya-Moscow flight without explanation. pic.twitter.com/50CZUHvbq4

— DIP (@dip_org_ua) September 24, 2022