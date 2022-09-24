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Масова бійка російських туристів сталася в аеропорту Анталії

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Масова бійка російських туристів сталася в аеропорту Анталії

В аеропорту Анталії відбулася сутичка за участю російських туристів, які мали вилетіти до Москви.

За даними джерела, незадовго до бійки понад 20 російських пасажирів без пояснення зняли з рейсу Анталья – Москва.

Точні причини бійки поки невідомі, зараз розслідуванням обставин інциденту займаються правоохоронні органи.

Усіх учасників події, які не змогли відлетіти до Росії, повернули до готелю. Інших подробиць події не повідомляється.

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