Масова бійка російських туристів сталася в аеропорту Анталії

В аеропорту Анталії відбулася сутичка за участю російських туристів, які мали вилетіти до Москви.

За даними джерела, незадовго до бійки понад 20 російських пасажирів без пояснення зняли з рейсу Анталья – Москва.

Точні причини бійки поки невідомі, зараз розслідуванням обставин інциденту займаються правоохоронні органи.

Усіх учасників події, які не змогли відлетіти до Росії, повернули до готелю. Інших подробиць події не повідомляється.