На курортах Туреччини припинили видавати туристичну посвідку на проживання росіянам

Первинний туристичний ППП (посвідка на постійне проживання) припинила видавати влада курортної Аланії, Ізміру та ще кількох популярних серед мандрівників турецьких локацій. Причина – багаторазова перенаселеність. Виняток становлять лише українці: їм туристичний дозвіл на проживання доступний, як і раніше. Таку новину повідомляють турецькі ЗМІ та тематичні блоги».

Зокрема, за інформацією, вказаною в блозі росіянка, яка проживає в республіці, це справді є правдою, хоча офіційні джерела поки що не підтверджують достовірність панічної для російських емігрантів новини.

«Таке у Туреччині відбувається вже не вперше. Наприклад, деякі райони Стамбула вже кілька років не оформляють ППП іноземцям через перенаселеність. Тепер, у зв’язку з останніми подіями, і до нас у регіон приїжджає дуже багато громадян України та Росії, і тому видачу первинних туристичних ППП поки що зупиняють. Наскільки я знаю, аналогічна ситуація зараз і в Ізмірі», – пояснила авторка.

«Міграційна служба курортного міста Алан’я підтвердила інформацію про те, що туристичний ППП (з оренди квартир) тепер можуть отримати лише громадяни України. Через те, що ліміт, який виділяється на оформлення посвідки на проживання для іноземних громадян… був повністю вичерпаний до початку квітня 2022 року, міграційна служба зараз відмовляє в оформленні ППП усім іноземцям, за винятком громадян України», – навела цитату турецьких ЗМІ блогерка.

Крім того, аналогічна інформація з’явилася в акаунті Instagram члена іноземного комітету Аланії: «Днями в Аланії почалися сльози під Міграційною службою після рандеву через відмову в первинній видачі туристичного ППП Росіянам. Окрім українців, бо вони зараз перебувають у винятковому становищі… Треба рвати на собі волосся? Можна, звичайно… Але це очікувалося».

Також читайте: У ЄС закликали повністю припинити видачу шенгенських віз росіянам

Поки що деталі змін незрозумілі. Наприклад, невідомо, чи торкнеться обмеження тих, хто оформляє продовження туристичного посвідки на проживання, а також якою є доля тих, хто вже подав документи і чекає на рішення.

«Точно продовжать видавати ППП на підставі володіння нерухомістю (за ТАПУ). А ось чи зможуть отримати ППП подружжя, діти та батьки власника нерухомості (а у них теж туристичний на підставі спорідненості з власником) – невідомо», – додала блогерка.

Що означає відмова у видачі первинного туристичного ППП для росіян?

Якщо Туреччина справді запровадить це обмеження, росіянам буде доступний ППП лише на підставі договору оренди житла чи поруки. За туристами залишиться право безвізового проживання у країні на строк до 90 днів.

Раніше DIP повідомляв, що Латвія зупинила видачу “золотих віз” для громадян Росії та Білорусі

За інформацією Катерини Гюндуз, цього тижня відбудуться збори Міграційної служби курортного міста Аланья для українців та росіян. Очікується, що детальна інформація з’явиться під час цих засідань.

Для тих, кому важливий здоровий спосіб життя, рекомендуємо прочитати: «Лікар розвіяв популярний міф про цукор».