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У ЄС закликали повністю припинити видачу шенгенських віз росіянам

Гліб Парфененко
У ЄС закликали повністю припинити видачу шенгенських віз росіянам

Повну туристичну блокаду пропонують запровадити для російських мандрівників окремі учасники Євросоюзу. Йдеться про наполегливу пропозицію припинити видачу шенгенських віз росіянам, тобто, закрити доступ до 26 країн Європи. Лідером з цього питання є Польща.

Згідно з заявою прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького на прес-конференції у Варшаві 4 квітня, в рамках санкцій, введених через війну Росії в Україні, необхідно вдарити по нашій країні ще болючіше – закрити візові відділи і не пускати російських туристів до країн Шенгену.

«Щодо російського суспільства мають бути запроваджені жорсткі санкції. Заборона на видачу віз росіянам, окрім гуманітарних», – такими різкими фразами розбавив свій виступ чиновник.

Хоча для росіян пропозиція польського прем’єр-міністра не є новинкою: кілька країн Шенгенської зони вже припинили оформлення віз для російських громадян після вторгнення Росії в Україну. Цей крок ще 25 лютого прогнозував постійний представник Росії при ЄС Володимир Чижов. За його словами, всі держави-члени можуть припинити видачу шенгенських віз росіянам у рамках запроваджених проти Росії санкцій, включаючи туристичні, робочі та студентські візи. Частина країн так і вчинила:

  • Наприклад, влада Чехії вже припинила видачу віз росіянам, за винятком гуманітарних випадків. “Ми призупиняємо обробку візових заяв від російських громадян у всіх наших консульських установах, за винятком гуманітарних випадків”, – заявив тоді прем’єр-міністр Чехії Петро Фіала.
  • Аналогічні кроки було здійснено Литвою.
  • Так само вчинила Естонія. Влада вислала кількох російських чиновників зі своєї території, які працювали з російськими посольствами та розповідали байки про сенс “спецоперації” Росії в Україні. 18 березня Міністерство закордонних справ Естонії передало послу Росії в Естонії дипломатичну ноту, в якій повідомило, що трьох співробітників російського посольства оголошено в Естонії персонами нон-грата і мають 72 години, щоб залишити країну.
  • Латвія не залишилася осторонь. У той же день міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич оголосив трьох співробітників посольства Росії в Таллінні персонами нон-грата в Латвії, наказавши їм залишити країну до 23 березня.

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