Готелі в Туреччині негайно перевірять на сейсмостійкість, щоб заспокоїти туристів

Готелі в Туреччині, особливо в Стамбулі та інших туристичних зонах, потребують екстреної перевірки на сейсмобезпеку, щоб заспокоїти туристів. Із такою заявою виступили місцеві експерти на сторінках турецьких туристичних ЗМІ. З їхньої точки зору, Міністерству культури та туризму слід негайно зробити обов’язковим отримання сертифікату безпечної будівлі із зазначенням сейсмостійкості для всіх готелів та інших будівель, що використовуються в туристичних цілях, особливо у Стамбулі та інших туристичних зон, визнаних небезпечними.

Насамперед експерти згадали у зв’язку з цим висунуті сейсмологами теорії «близькості землетрусу в Стамбулі» – нагадаємо, її висунули зокрема німецькі експерти (подробиці читайте тут) — а Німеччина 2022 року стала найбільшим туристичним ринком для Туреччини. «Якщо Стамбул, де проживає понад 16 мільйонів чоловік і виробляється 55% турецької економіки, зазнає землетрусу з такими ж трагічними наслідками, це призведе до повної економічної катастрофи», – запевняють експерти.

При цьому туризм заслуговує на окрему увагу. «Питання сейсмостійкості готелів вийшло на перший план після того, як група гідів і молоді спортсмени залишилися під завалами в готелі Adıyaman Grand Isias в Адіамані. Нам критично необхідно документально підтвердити, що завтра наші готелі не можуть звалитися так само, як цей готель», – заявив у своїй статті експерт з туризму Деніз Емін Тюфекчі. За його словами, туристу категорично необхідна впевненість у сейсмостійкості будівель та готелів, в яких вони проживатимуть.

«Питання – чи не впаде у разі чого також наш готель – буде у кожного туриста в голові, це природно. Міністерству культури та туризму слід негайно зробити обов’язковим для готелів у нашій країні, особливо у Стамбулі та наших містах на відомих лініях сейсмічних розломів, отримання сертифікату безпечної будівлі із зазначенням сейсмостійкості», – заявляє експерт. Готелі, які не зможуть отримати такий сертифікат, мають припинити роботу, додає він.

Схожий досвід уже був під час пандемії – додає пан Тюфекчі. Готелі досить оперативно перейнялися тим, щоб отримати сертифікат безпечного туризму в оздоровчих цілях. “Створити” сертифікат на сейсмостійкість, за його словами, не дуже складно. «Вимірюючи період вібрації землі та конструкції за допомогою методу мікротремору, тепер можна швидко оцінити, скільки землетрусів може витримати будівля, не ушкоджуючи будівлю, не свердляючи керном або не ушкоджуючи бетон», – додав турецький експерт. Він також наголосив, що схожий досвід вже є. «Японія – країна, де постійно відбуваються землетруси, але жоден турист не боїться подорожувати через це, і вони ніколи не перестають бачити Японію. Вони знають, що будинки досить безпечні», – заявив пан Тюфекчі. В іншому випадку, за його оцінкою, конкуренти неодмінно скористаються ситуацією із землетрусом, щоб «потопити» турецьку туріндустрію, яка життєво необхідна країні.