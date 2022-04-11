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Автобус із туристами перекинувся в турецькій Анталії

Гліб Парфененко
Автобус із туристами перекинувся в Анталії

Автобус із туристами перекинувся в турецькій туристичній провінції Анталія. Згідно з місцевими ЗМІ, в аварії постраждали семеро людей.

Подробиці ДТП такі – воно сталося на шосе в Герішському районі Аксекі. Близько 10.30 ранку мікроавтобус, який перевозив туристів з Анталії на екскурсію до Каппадокії, перекинувся та врізався у дорожню огорожу. До місця аварії одразу було надіслано жандармерію, санітарний та пожежний розрахунки.

В аварії постраждали семеро туристів. Усіх їх було відправлено на «швидкій» до найближчих лікарень. Повідомляється, що усі туристи були американцями.

Причини події розслідуються. Поки що офіційна версія – автобус втратив керування на слизькій через дощ дорогу.

Нагадаємо, наприкінці лютого автобус, у якому перебували 47 людей – два водії, гід та туристи – виїхав із Ізміру до Каппадокії. На 47-му кілометрі траси Конья-Аксарай автобус перекинувся і врізався в огорожу дороги. У результаті п’ятеро людей загинули на місці, ще одна згодом померла по дорозі до лікарні, травми отримали майже всі, хто перебував у транспортному засобі – 41 особа. Подробиці читайте за посиланням.

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