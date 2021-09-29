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ТАДЖИКИСТАН

Місто Карон в Таджикистані включать в список спадщини ЮНЕСКО

Столиця Дарвазського царства на південному сході Таджикистану - одне з великих пам'ятників античності

Євгеній Подольський

Стародавнє місто Карон у високогір’ї Дарваз на південному сході Таджикистану буде включений до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, передає CentralAsia (TJ).

За даними Мінкультури Таджикистану, в зв’язку з цим в жовтні в Дарвозском районі відбудеться наукова конференція за участю археологів і дослідників, на якій буде обговорюватися історія стародавнього міста Карон.

Стародавнє місто Карон – одне із стародавніх історичних пам’яток і древня столиця Дарвазського царства. Був відкритий академіком Національної академії наук Таджикистану, професором Юсуфшохом Якубовим в квітні 2012 року. Місто має чотирьохтисячну історію.

Карон розташований в східній частині села Калай-Хумб Дарвозского району, на древньому караванному шляху в Бадахшан на висоті 2000 метрів над рівнем моря, в високогір’ї річки Пяндж. Площа міста складає 100 га.

Раніше повідомлялося, що Карон перестав існувати в XV столітті, і годиться, що жителі покинули його через виснаження водних ресурсів.

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