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ТАДЖИКИСТАН

Древний город Карон включат в список наследия ЮНЕСКО

Столиця Дарвазського царства на південному сході Таджикистану - одне з великих пам'ятників античності

Евгений Подольский

Древний город Карон в высокогорье Дарваз на юго-востоке Таджикистана будет включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, передает CentralAsia (TJ).

По данным Минкультуры Таджикистана, в данной связи в октябре в Дарвозском районе состоится научная конференция с участием археологов и исследователей, на которой будет обсуждаться история древнего города Карон.

Древний город Карон – один из древних исторических памятников и древняя столица Дарвазского царства. Был открыт академиком Национальной академии наук Таджикистана, профессором Юсуфшохом Якубовым в апреле 2012 года. Город имеет четырехтысячную историю.

Карон расположен в восточной части села Калай-Хумб Дарвозского района, на древнем караванном пути в Бадахшан на высоте 2000 метров над уровнем моря, в высокогорье реки Пяндж. Площадь города составляет 100 га.

Ранее сообщалось, что Карон перестал существовать в XV веке, и полагается, что жители покинули его из-за истощения водных ресурсов.

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