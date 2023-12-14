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КолумбіяСШАТуризм

Знайомство в мережі закінчилося для туриста викраденням та смертю

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Знайомство в мережі закінчилося для туриста викраденням та смертю

Знайомство американського туриста з жінкою у соціальних мережах закінчилося для чоловіка трагічно. Подробиці події розповів портал El Colombiano.

Американський турист лаоського походження 50-річний Тоу Гер Сюн приїхав до колумбійського міста Медельїн у відпустку. Прибувши на місце, в соціальних мережах він познайомився з жінкою, листування з якою закінчилося пропозицією зустрітися наживо. З цієї зустрічі Гер Сюн уже не повернувся.

За словами друзів чоловіка, він зателефонував до Америки товаришу і розповів про майбутнє побачення, а пізніше йому на телефон почали дзвонити невідомі та вимагати викуп за Гер Сюна у розмірі двох тисяч доларів.

Знайомство в мережі закінчилося для туриста викраденням та смертю

Рідні туристи відразу звернулися до колумбійської влади. Правоохоронці кинули всі сили на пошуки іноземця, але запізнилися. Тіло чоловіка було знайдено на дні ущелини з множинними гематомами та ножовими пораненнями.

Пізніше з’ясувалося, що Гера Сюн було вбито ще до того, як за нього було отримано викуп. Поліцейські вважають, що причиною розправи стала спроба чоловіка втекти від викрадачів.

Також слідчі з’ясували, що після вбивства американця жінка винесла з його апартаментів усі цінні речі. Поліцейські продовжують пошуки злочинного угруповання.

За даними влади, лише за останній місяць у Колумбії було вбито трьох іноземних туристів. Усі вони громадяни США.

В управлінні у справах громадян округу Медельїн заявили, що вбивство Тоу Гер Сюна є 27 смертю іноземних туристів цього року. Серед причин — вбивства, самогубства, нещасні випадки та смерть через передозування наркотиками.

Крім того, згідно зі звітом Національної поліції, цього року кількість скарг на викрадення людей у колумбійській Антіокії зросла на 88 відсотків.

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