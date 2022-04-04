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Зеленський звернувся до учасників Grammy: Розкажіть нашу історію у піснях

Євгеній Подольський

Президент України Володимир Зеленський зробив несподівану заяву під час церемонії вручення премії “Греммі”, повідомляє Associated Press.

Він закликав підтримати свою країну та попросив провідних артистів «наповнити музикою тишу, спричинену війною».

«Наші музиканти носять бронежилети замість смокінгів. Вони співають для поранених у лікарнях, навіть для тих, хто їх не чує», — сказав Зеленський у заздалегідь записаному повідомленні, яке розміщено на відеостіні в залі Лас-Вегаса.

«Заповніть тишу своєю музикою. Заповніть його зараз, щоб розповісти нашу історію. Розкажіть правду про війну у своїх соцмережах, на телебаченні, підтримайте нас чим зможете, але не мовчите. світу у наших містах”, – сказав український лідер.

Його поява на найважливішому музичному вечорі в США сталася на тлі глобального обурення звинуваченнями Росії у військових злочинах в Україні, які посилилися після виявлення масових поховань та трупів на околицях Києва.

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