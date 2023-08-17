Величезні комахи почали захоплювати розкішні готелі Лас-Вегаса

Гості престижних готелів Лас-Вегаса, де ціна за ніч сягає 40 тисяч доларів, висловили невдоволення через присутність постільних клопів. Навіть учасники світового чемпіонату з покеру стали жертвами цих комах, як повідомляє Daily Mail.

Атака клопів торкнулася гостей семи відомих готелів у столиці азартних ігор. Вони діляться у соціальних мережах фотографіями покусаних ніг та рук, вимагаючи компенсацій від адміністрації готелів. Згідно зі свідченнями постраждалих, розміри клопів у Лас-Вегасі досягають розмірів великого яблучного насіння.

Хоча готелі не поспішають відшкодовувати збитки, стверджуючи, що самі туристи можуть приносити комах із собою.

“Щодня до Вегасу приїжджають тисячі людей, і клопи можуть потрапити в номери з речами гостей. Це сприяє їх поширенню в готелях”, – прокоментував менеджер одного з готелів в інтерв’ю Trambler.

Він також наголосив, що персонал готелів підтримує чистоту в номерах та стежить за порядком, і вони самі не можуть зрозуміти, звідки беруть початок ці порушники комфорту. Менеджер додав, що місцеві органи охорони здоров’я вже проінформовані про те, що відбувається.