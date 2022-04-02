Майже 300 людей поховано у братських могилах в українському місті Буча

Близько 300 людей поховано у братських могилах у Бучі, місті на північний захід від столиці України Києва, де проходили запеклі бої та яке було відвойовано українськими військами, повідомив AFP мер міста Анатолій Федорук.

“У Бучі ми вже поховали 280 людей у ​​спільних могилах”. Це неможливо було зробити в трьох цвинтарних парках муніципалітету, які знаходяться на відстані пострілу російських військових”, – сказав Федорук телефоном.

Останніми днями російські війська відступили з кількох населених пунктів поблизу української столиці після того, як їхня спроба оточити Київ провалилася.

Україна заявила, що Буча була “звільнена”, але місто було зруйноване внаслідок бойових дій. Журналісти AFP змогли побачити безліч зяючих дірок від снарядів, що потрапили в житлові будинки, і останки автомобілів, що знаходилися там.

Тіла щонайменше 20 людей у ​​цивільному лежали сьогодні на вулиці Бучі, міста на північний захід від Києва, яке українські війська відбили у російських військ, помітив журналіст AFP на місці.