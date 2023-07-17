Турист виграв в аеропорту Лас-Вегаса 1,3 мільйона доларів в ігровому автоматі

У міжнародному аеропорту імені Гаррі Ріда у Лас-Вегасі турист зірвав джекпот та виграв 1,3 мільйона доларів в ігровому автоматі. Сцену було знято на камеру відеоспостереження та опубліковано у соцмережах.

Під час пересадки між рейсами в Лас-Вегасі турист вирішив спробувати успіх у грі “Wheel of Fortune Triple Double Emeralds” на автоматі, розташованому в Терміналі 1 аеропорту, і виграв 1,3 мільйона доларів. Ім’я щасливчика та інша інформація про нього не розголошуються, однак у соцмережах під відео, що зафіксував успіх, опубліковані офіційні підтвердження та привітання представників аеропорту.

«Найкращий спосіб закінчити відпустку – стати мільйонером!» – написав аеропорт Гаррі Ріда.

За останні 36 років ігрові автомати, встановлені в міжнародному аеропорту Гаррі Ріда, принесли понад 1 мільярд доларів доходу. Згідно зі звітами, компанія керує більш ніж 1’400 автоматами в аеропорту Лас-Вегаса. У середньому вони приносять валовий дохід у розмірі 39,8 мільйонів доларів на рік. Із цих коштів аеропорт щорічно отримував близько 34,4 мільйона доларів.

Скотт Кічлайн, заступник директора з бізнесу в міжнародному аеропорту Гаррі Ріда, сказав: «Неавіаційні доходи допомагають знизити наші витрати для авіаперевізників, пропонуючи мандрівникам унікальний досвід». Міжнародний аеропорт Гаррі Ріда та міжнародний аеропорт Ріно-Тахо – єдині два аеропорти в США, в яких мандрівникам доступні ігрові автомати.

«Наявність автоматів в аеропорту – це зручність, якою мандрівники значною мірою користуються і на яку чекають. Вигляд та звуки гральних автоматів після виходу з літака задають тон всій поїздці, це досвід, який можна отримати лише у Вегасі. А перед виходом на посадку багато хто також отримує можливість виграти останній джекпот», – додав Кичлайн.