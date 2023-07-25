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Експерт із біологічної зброї повідомив, чому ніколи не слід плавати в басейнах готелів одного популярного курорту

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Експерт із біологічної зброї повідомив, чому ніколи не слід плавати в басейнах готелів одного популярного курорту

Шокуючі висновки експерта з біологічної зброї про стан басейнів у популярному курортному місті Лас-Вегасі виявилися настільки вражаючими, що він порівняв воду з цієї штучної водойми з «магазином жахів». Про це повідомив портал Daily Star із посиланням на соцмережі колишнього офіцера-хіміка армії США Дена Кашета.

«Хлопець на місці зібрав кілька контрольних та фонових зразків, включаючи водопровідну воду та трохи води з басейну великого готелю. Через два дні мені дзвонять посеред ночі додому з комутатора Білого дому і кажуть, що лабораторія дуже хоче поговорити зі мною. Зразок, який так стривожив одну із найкращих лабораторій у країні, був контрольним зразком води з басейну. То справді був, висловлюючись технічною мовою, «магазин жахів». У воді басейну містилася величезна кількість метаболітів із людської сечі, фекалій людей, ссавців та птахів, сліди кокаїну, кетаміну та кількох різних опіатів та аденовірусів, а також кампілобактер», — розповів фахівець про реальний вміст басейну.

Чому ж басейни міста, відомому своїм бурхливим нічним життям, опинилися в такому страшному стані? Експерт зробив посилання на свій досвід роботи в Білому домі, де він мав доступ до інформації про біологічну зброю. Згадуючи минуле, він розповів про дивний випадок, коли один із колег попросив отримати зразок із біолабораторії Лас-Вегаса. Цей зразок, який виявився з води басейну, настільки здивував лабораторію, що вони негайно зв’язалися з ним.

Подібна суміш — серйозна загроза здоров’ю туристів, особливо якщо вони випадково ковтнуть воду з басейну. «Як фахівець із хімічної та біологічної зброї, прийміть від мене попередження: ніколи не купайтеся у басейнах Лас-Вегасі. Навіть не торкайтеся води. Я знаю певні речі, які вам не сподобаються. Кокаїн, захворювання, що передаються статевим шляхом, і проносні – погана комбінація – проносні в людях, люди в басейні», – додав він. Коли його запитали, як це можливо, що басейни не пахнуть, він відповів: «Надмірне хлорування приховує багато проблем».

Крім того, він наголосив на двох моментах: по-перше, навіть гаряча вода в басейні не є безпечною альтернативою для відпочиваючих, по-друге, громадські басейни теж не рекомендується відвідувати.

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