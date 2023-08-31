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Туриста зі США заарештували за спробу викрадення дитини з метою сексуальної наруги

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туриста зі США заарештували за спробу викрадення дитини з метою сексуальної наруги

У Лас-Вегасі американського туриста заарештували за звинуваченням у спробі викрадення дитини з метою сексуальної наруги над нею, повідомляє телеканал KTNV.

За інформацією порталу, американець Шелдон Барбер привернув увагу відпочивальників біля басейну в готелі, де він безцільно тинявся та спостерігав за дітьми. Свідки зазначили, що до деяких малюків, які купалися без батьків, він підходив і щось із ними розмовляв.

Така поведінка гостя спантеличила дорослих, але не викликала особливих побоювань, поки Барбер не спробував викрасти дитину.

“Мій син плавав, коли Барбер підійшов до нього і простяг руку. Син подумав, що він хоче привітатись і простяг руку у відповідь, але чоловік витяг його з басейну і спробував відвести подалі від людей. Син вирвався, прибіг до мене і сказав, що ця людина небезпечна. Я запитала, що вона має на увазі, і дитина сказала, що Барбер попросив його піти у ньому у ванну”, – розповіла одна з відпочивальників.

Ще один свідок згадав, що після цього інциденту підозрілий чоловік повернувся до басейну та почав спостерігати за чотирирічною дівчинкою, яка була із сім’єю. Залишив територію відпочинку Барбер лише тоді, коли втрутилася охорона.

Після цього до готелю, де зупинився чоловік, прибули поліцейські. При обшуку вони знайшли у нього добавки, що підвищують потенцію, а також інші докази, які правоохоронці вважали вагомими для арешту підозрюваного.

Барберу було пред’явлено кілька звинувачень, включаючи викрадення неповнолітнього та залучення дитини до статевого акту.

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