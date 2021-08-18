YouTube заявляє, що блокує акаунти, які, на його думку, є талібами

YouTube Alphabet Inc. заявив у вівторок, що він блокує акаунти, які, на його думку, належать і управляються талібами, на тлі зусиль американських соціальних мереж з публічного роз’яснення своїх правил щодо групи, яка контролює Афганістан.

Після того, як минулого місяця сили під командуванням США вивели велику частину залишків військ з країни, кампанія Талібану прискорилася. Повстанці Талібану зайняли столицю Кабул в неділю.

Його повернення викликало побоювання з приводу придушення свободи вираження думок і прав людини, особливо прав жінок, а також побоювання, що країна може знову стати простором для глобального тероризму.

Окремо Financial Times повідомила, що служба обміну повідомленнями WhatsApp від Facebook закрила гарячу лінію для скарг, створену талібами після того, як вони захопили Кабул.

Представник WhatsApp відмовився від коментарів, але сказав, що служба була зобов’язана заблокувати акаунти, які, по всій видимості, представляють офіційні акаунти талібів, відповідно до законодавства США.

У повідомленні говориться, що номер для скарг, який представляв собою гарячу лінію для цивільних осіб, які повідомляють про насильство, грабунки або інші проблеми, був заблокований Facebook у вівторок разом з іншими офіційними каналами талібів.

Facebook заявив в понеділок, що оголошує Талібан терористичною групою і забороняє її, а також контент, що підтримує цю групу, на своїх платформах.

YouTube, якого запитали, про блокування, відмовився від коментарів.