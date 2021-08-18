YouTube заявляет, что блокирует аккаунты, которые, по его мнению, является талибами

YouTube Alphabet Inc. заявил во вторник, что он блокирует аккаунты, которые, по его мнению, принадлежат и управляются талибами на фоне усилий американских социальных сетей публичного разъяснения своих правил группы, которая контролирует Афганистан.

После того, как в прошлом месяце силы под командованием США вывели большую часть остатков войск из страны, кампания Талибана ускорилась. Повстанцы Талибана заняли столицу Кабул в воскресенье.

Его возвращение вызвало опасения по поводу подавления свободы выражения мнений и прав человека, особенно прав женщин, а также опасения, что страна может снова стать пространством для глобального терроризма.

Отдельно Financial Times сообщила, что служба обмена сообщениями WhatsApp от Facebook закрыла горячую линию для жалоб, созданную талибами после того, как они захватили Кабул.

Представитель WhatsApp отказался от комментариев, но сказал, что служба была обязана заблокировать аккаунты, которые, по всей видимости, представляют официальные аккаунты талибов, в соответствии с законодательством США.

В сообщении говорится, что номер для жалоб, который представлял собой горячую линию для гражданских лиц, сообщающих о насилии, грабежах или другие проблемы, был заблокирован Facebook во вторник вместе с другими официальными каналами талибов.

Facebook заявил в понедельник, что объявляет Талибан террористической группой и запрещает ее, а также контент, поддерживает эту группу, на своих платформах.

YouTube, которого спросили, о блокировании, отказался от комментариев.