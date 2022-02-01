Мрія кожного політика: який прем’єр-міністр має 10 мільйонів передплатників на YouTube

Який політик не мріє користуватися величезною популярністю і купатися у народному коханні – яке сьогодні вимірюється кількістю підписників на соціальних платформах.

За цим показником прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді безперечно лідирує серед решти політичної еліти світу – глава індійського уряду досяг 10 мільйонів передплатників на своєму каналі YouTube. Таким чином, він випередив президентів Бразилії Жаїра Болсонару (3,7 млн ​​передплатників), Мексики Андреса Мануеля Лопеса (3 млн) та Індонезії Джоко Відодо (2,8 млн).

За цим показником Моді випереджає не лише світових лідерів, а й членів власного уряду та інших помітних політиків Індії. Найближчим до прем’єр-міністра за кількістю передплатників на YouTube знаходиться його головний політичний опонент, голова найбільшої опозиційної партії, Індійського національного конгресу, Рахул Ганді, у якого 5 мільйонів передплатників.

У вересні минулого року Нарендрі Моді виповнилося 72 роки. Вік не заважає йому залишатися ентузіастом у сфері використання соціальних мереж.

Через свій канал на YouTube прем’єр-міністр звертається до нації, коментує важливі рішення свого кабінету, веде діалог про нагальні проблеми країни та шляхи їх вирішення.

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