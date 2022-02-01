Мрія кожного політика: який прем’єр-міністр має 10 мільйонів передплатників на YouTube

Який політик не мріє користуватися величезною популярністю і купатися у народному коханні – яке сьогодні вимірюється кількістю підписників на соціальних платформах.
За цим показником прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді безперечно лідирує серед решти політичної еліти світу – глава індійського уряду досяг 10 мільйонів передплатників на своєму каналі YouTube. Таким чином, він випередив президентів Бразилії Жаїра Болсонару (3,7 млн передплатників), Мексики Андреса Мануеля Лопеса (3 млн) та Індонезії Джоко Відодо (2,8 млн).
За цим показником Моді випереджає не лише світових лідерів, а й членів власного уряду та інших помітних політиків Індії. Найближчим до прем’єр-міністра за кількістю передплатників на YouTube знаходиться його головний політичний опонент, голова найбільшої опозиційної партії, Індійського національного конгресу, Рахул Ганді, у якого 5 мільйонів передплатників.
У вересні минулого року Нарендрі Моді виповнилося 72 роки. Вік не заважає йому залишатися ентузіастом у сфері використання соціальних мереж.
Через свій канал на YouTube прем’єр-міністр звертається до нації, коментує важливі рішення свого кабінету, веде діалог про нагальні проблеми країни та шляхи їх вирішення.
Для тих, кому важливим є здоровий спосіб життя, рекомендуємо прочитати: «Як робота в офісі може зашкодити здоров’ю».