Величезна тигрова акула вчепилася в човен рибалки біля узбережжя Гавайських островів

На відео рибалки з камери GoPro звернуло увагу газета New York Post.

Автор ролика Скотт Харагучі рибалив з каяка біля берега гавайського острова Оаху, паралельно фіксуючи все, що відбувається, на камеру, як на автореєстратор. На запис потрапив момент, коли до човна на великій швидкості підійшла хижа риба. Акула з силою врізалася в рибальське судно і на секунду вчепилася в нього зубами, ледь не перекинувши, описує відео видання.

Рибалка зумів утримати рівновагу і відбився від хижачки, штовхнувши її ногою. Після цього він із використанням нецензурної лексики закричав колезі: “Тигрова акула! Тигрова акула, Ренді!”

Чоловік зізнався, що лише подивившись запис будинку, зрозумів, наскільки йому пощастило.

“Все сталося так швидко. Я інстинктивно витягнув ліву ногу з води, щоб уберегтися від удару, а потім відштовхнув голову акули. Якби мене попросили це повторити навіть без акули, не думаю, що мені вистачило б гнучкості”, – сказав він.

Від нападу хижої риби чоловік не постраждав, проте на човні залишилися сліди від її зубів.

“Він припустив, що акула атакувала його, тому що прийняла човен за тюленя, тому що пізніше він помітив одного з них у тому ж районі”, – пише видання.

Рибалка, який дивом уникнув загибелі, також зізнався, що цей випадок нагадав йому про крихкість життя.

“Я зрозумів, що життя коротке, і наш час на землі обмежений. Використовуйте його на повне і будьте ласкаві до людей”, – сказав Харагучі в інтерв’ю телекомпанії KITV4.

Тигрові акули живуть біля узбережжя в тропічних і субтропічних водах Світового океану. Ці хижі риби виростають до п’яти з половиною метрів у довжину і становлять досить серйозну загрозу для людини. Тільки біля берегів штату Гаваї щороку фіксується по три-чотири напади небезпечної вбивці-людожера.