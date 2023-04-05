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В США турист поїхав у відпустку, де несподівано розбагатів на 185 млн, став мультимільйонером

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Учасник лотереї в США виграв майже 700 мільйонів доларів

Лотерейний квиток, випадково куплений туристом у відпустці, виявився з максимальним виграшем — у результаті той несподівано розбагатів, став мультимільйонером. Таку історію “американської мрії” розповідає CNN.

Видання повідомляє, що турист із Делавера, 66-річний Пітер Салліван, приїхав відпочити до Флориди. Серед інших покупок під час відпустки він придбав і 20-доларовий лотерейний квиток у продуктовому магазині Publix в Делрей-Біч. І, як повідомляє видання, посилаючись на Florida Lottery’s, турист виявився щасливчиком. Йому випав один шанс із більш ніж 2 мільйонів — і він «зірвав» головний приз у розмірі 5 млн доларів, що майже 185 млн у гривні.

Щасливчик, як повідомляє видання, вирішив здобути свій виграш у вигляді одноразової виплати. Після вирахування всіх податків та іншого вона становила 3.960 млн доларів (відповідно більше 146 млн. у гривні).

Також нагороду отримає магазин Publix, де турист купив свій щасливий квиток. За таку оригінальну рекламу лотереї він отримає бонус у розмірі 2000 доларів.

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