В ОАЕ оголосили про початок найбільшого в історії лотерейного розіграшу

Компанія Emirates Draw оголосила про початок найбільшого в історії Об’єднаних Арабських Еміратів лотерейного розіграшу – у розмірі 77 777 777 дирхамів (US $ 21,1 млн).

У розіграші буде визначено сім переможців, які будуть вибиратися щотижня. Кожен переможець отримає грошовий приз у розмірі 77 777 дирхамів і шанс взяти участь в головному розіграші та виграти джекпот в розмірі 77 777 777 дирхамів.

Відзначається, що мета Emirates Draw, крім іншого, полягає в підтримці екологічних ініціатив ОАЕ, одна з яких – відновлення коралових рифів біля узбережжя емірату Фуджейра. В рамках програми передбачається висадити 1,5 млн коралових поліпів.

Щоб взяти участь в щотижневому розіграші, потрібно придбати кораловий поліп за 50 дирхамів на сайті лотереї або у авторизованих роздрібних продавців. Після проходження онлайн-реєстрації система присвоїть покупцеві семизначний номер (його також можна вибрати самостійно).

Саме ці номери і братимуть участь в розіграшах, включаючи розіграш джекпоту в фіналі лотереї. Пощастить тому, у кого співпадуть всі сім цифр. Перший розіграш відбудеться 25 вересня 2021 року.

Emirates Draw транслюватиметься в прямому ефірі щосуботи о 19:00 на сайті www.emiratesdraw.com, а також на сторінках компанії в мережах YouTube і Facebook. Компанія-організатор зазначила, що отримала всі необхідні дозволи від місцевої влади.

Ще в 2019 році було підписано угоду між Міністерством з питань зміни клімату та навколишнього середовища ОАЕ і «Центром пригод Фуджейра» про будівництво найбільшого в світі коралового рифу біля узбережжя емірату Фуджейра.

Проект під назвою The Fujairah Cultured Coral Reef Gardens буде культивований в затоці Омана і займе площу в 60 футбольних полів. Площа рифа складе 300 тисяч квадратних метрів, протягом найближчих років риф населять 1,5 млн коралів.

Проект націлений як на збереження морської флори і фауни та збільшення популяції риб, так і на залучення дайверів і любителів природи з ОАЕ і з-за кордону.