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LifeStyleСША

У лотереї в США виграли джекпот у розмірі 500 мільйонів доларів

Євгеній Подольський

Після 40 розіграшів без джекпоту в найбільшій лотереї Америки Powerball, купон з шістьма щасливчиками приніс 496 мільйонів доларів з 700 мільйонів джекпоту, повідомляє Associated Press у вівторок.

Номери 12, 15, 22, 54, 66 і 69 на квитку, купленому в продуктовому магазині в Морро-Бей, Каліфорнія, дозволять переможцю вимагати 29-річного виходу на пенсію або грошову виплату – обидва підлягають оподаткуванню.

Ще п’ять щасливчиків виграли по мільйон доларів кожен. Двоє були з Массачусетса і по одному з Вірджинії, Флориди і Арізони.

Останній головний виграш Powerball був на початку червня. В очікуванні наступного джекпоту він виріс до 699,8 мільярда доларів, що зробило його сьомим за величиною джекпотом Powerball в історії США.

Шанси на виграш були розраховані як 292,2 мільйона до одного. Powerball працює в 45 штатах США, а також на Віргінських островах США і Пуерто-Ріко.

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