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Сім’я зупинилася біля туалету і заробила 2 мільйони доларів

Євгеній Подольський
Сім'я зупинилася біля туалету і заробила 2 мільйони доларів

Сім’я з американського штату Нью-Джерсі вирішила зупинитися, щоб сходити в туалет, і зірвала джекпот в лотереї, повідомляє UPI.

Пара поверталася додому з поїздки в Північну Кароліну і вирішила зупинитися перед магазином в Джермонтауне, щоб сходити у вбиральню. При цьому в магазині купили кілька лотерейних квитків.

«Касир відправив нас до автомата з продажу квитків», – сказали переможці лотереї.

Повернувшись додому, пара виявила, що один з куплених квитків приніс їм приз у два мільйони доларів. «Я не могла повірити, що ми знаємо всі цифри. Мені довелося завантажити додаток, щоб переконатися, що ми дійсно виграли», – сказала жінка.

Сім’я відправилася в Балтімор, штат Меріленд, щоб забрати свої гроші. Частина грошей щасливчики планують витратити на погашення боргів, решта піде на заощадження.

Раніше повідомлялося, що житель американського міста Нью-Керроллтон, штат Меріленд, зробив подарунок на день народження, купивши кілька лотерейних квитків, в результаті чого раптово розбагатів. Американець вважає, що перемогою він зобов’язаний позитивному мисленню, на яке його надихнув розмову з сестрою.

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