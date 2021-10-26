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Водій з Пакистану став мультимільйонером у Дубай

Євгеній Подольський

36-річний виходець з Пакистану Джунаїд Рана, який працює у Дубай водієм, став першим володарем джекпоту розіграшу Mahzooz. Він забере додому 50 млн. дирхамів (US$ 13,6 млн.).

Нині вони з дружиною очікують появи на світ третьої дитини. Його щомісячна заробітна плата не перевищує 6000 дирхамів на місяць. Зазначається, що дружина переможця живе у Пакистані.

Щасливчик зазначив, що виплатить борги та вкладе грошовий приз у нерухомість – придбає будинки у Дубай та Пакистані, а також автомобіль мрії – Nissan Skyline GTR. Він з нетерпінням чекає на можливість перевезти до ОАЕ свою матір, дружину та дітей.

Варто зазначити, що наступної суботи, 30 жовтня, лотерея Mahzooz змінить правила. Зокрема, розмір джекпоту буде знижено з 50 до 10 млн дирхамів. Умови участі також будуть полегшені: тепер потрібно буде вгадати 5 номерів із п’яти, а не шість із шести, як було раніше.

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