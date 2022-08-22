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СШАТуризм

В аеропорту Нового Орлеану затримали пасажира, який перевозив людський орган в багажі

Бовтун Марія
Бовтун Марія
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Пасажир літака сховав у багажі людський орган і попався на догляді

Співробітники міжнародного аеропорту Нового Орлеана виявили у багажі пасажира людську пуповину. Про це повідомляється на сайті прикордонно-митної служби США (CBP).

Чоловік, який прилетів рейсом Spirit Airlines з Гондурасу, сховав людський орган із медичним браслетом, що додається, у валізі, проте попався при повторному огляді сумок.

Мандрівник пояснив, що це належало його родичу. Проте згорток із пуповиною конфіскувала митна служба для подальшого знищення.

За даними видання, це вже не перший випадок, коли у Новому Орлеані пасажири вилучають людські пуповини. Аналогічний випадок стався у червні, тоді чоловік також прилетів із Гондурасу.

«З огляду на величезну кількість рейсів наші офіцери часто стикаються з незвичайними предметами у валізах. Однак дві пуповини з різницею на місяць, завезені з однієї країни, явно заслуговують на увагу», — заявив виконувач обов’язків директора аеропорту Нового Орлеана Марк Чойна (Mark Choina).

На даний момент ввезення біологічних матеріалів на територію США потребує спеціального дозволу від Центру з контролю та профілактики захворювань.

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