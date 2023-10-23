У США туристка перейшла дорогу в недозволеному місці, за що була зґвалтована поліцейським

Скандал із «перевертнем у погонах» розбирає американська преса та правосуддя. У курортному штаті Флорида туристка перейшла дорогу в недозволеному місці, за що була зґвалтована поліцейським. Поліцейського затримано, але правоохоронці з’ясовують, чи не було на його рахунку інших жертв.

Все розвивалося так: Офіцер поліцейського управління Кліруотер-Біч був затриманий після того, як зупинив туристку за перехід у недозволеному місці рано-вранці в неділю, а потім зажадав у неї сексуальних послуг. Поліцейський, Ніколас Палома, 29 років, чергував у Кліруотер-Біч у нічну зміну. Він зупинив 32-річну жінку, коли вона переходила дорогу на кільцевій розв’язці близько 2.30 ночі. Він заявив жінці, що вона перейшла дорогу і її можуть звинуватити у хуліганстві.

Потім Палома сказала туристці сісти в його машину, і вона сіла на переднє пасажирське сидіння, заявивши, що відвезе її в готель і «доклав зусиль, щоб позбавити нас можливості відстежувати його машину». Далі приблизно 30 хвилин поліцейський возив жертву різними місцями Кліруотер-Біч, займався з нею сексом, а потім висадив її на вулиці від її готелю. Причому поліція прибула в готель не на виклик туристки, а на звуки скандалу — постраждала посварилася з подругою на предмет, чи варто подавати скаргу на поліцейського. Прибулим поліцейським вона розповіла про те, що сталося. І рано-вранці в неділю, було розпочато кримінальне та адміністративне розслідування.

Як заявило місцеве начальство, воно «надзвичайно засмучене зрадою довіри, яку люди відчувають до наших офіцерів та шкоди репутації». Поліцейського заарештовано і поміщено до в’язниці округу Пінеллас. Йому висунуто звинувачення у сексуальному насильстві з боку співробітника правоохоронних органів та незаконне затримання. Поліція та преса також намагаються з’ясувати, чи немає на рахунку «перевертня в погонах» інших жертв.