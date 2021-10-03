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США

У США під час зльоту загорівся пасажирський літак (Відео)

Літак Spirit Airlines загорівся під час зльоту в американському місті Атлантик-Сіті.

Панасюк Олексій

За заявою місцевої влади, рятувальники евакуювали всіх пасажирів і екіпаж з літака, який загорівся при зльоті з аеропорту в американському місті Атлантик-Сіті.

За повідомленням NBC 10, причиною пожежі стала птиця, яка потрапила в правий двигун лайнера Spirit Airlines, коли той все ще перебував на землі.

«Всі пасажири і члени екіпажу були благополучно евакуйовані з літака. Про серйозні травми не повідомлялося. Аеропорт знову відкрився», – написав у Twitter губернатор Нью-Джерсі Філ Мерфі.

Літак летів в Форт-Лодердейл, Флорида.

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