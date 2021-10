У США під час зльоту загорівся пасажирський літак (Відео)

За заявою місцевої влади, рятувальники евакуювали всіх пасажирів і екіпаж з літака, який загорівся при зльоті з аеропорту в американському місті Атлантик-Сіті.

За повідомленням NBC 10, причиною пожежі стала птиця, яка потрапила в правий двигун лайнера Spirit Airlines, коли той все ще перебував на землі.

«Всі пасажири і члени екіпажу були благополучно евакуйовані з літака. Про серйозні травми не повідомлялося. Аеропорт знову відкрився», – написав у Twitter губернатор Нью-Джерсі Філ Мерфі.

Spirit Airlines plane struck by bird during takeoff at New Jersey airport, sparking a fire https://t.co/v7Rvl6hJ5M

— PostX News (@xpostnews) October 3, 2021