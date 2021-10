В США во время взлета загорелся пассажирский самолет (Видео)

По заявлению местных властей, спасатели эвакуировали всех пассажиров и экипаж из самолета, который загорелся при взлете из аэропорта в американском городе Атлантик-Сити.

По сообщению NBC 10, причиной пожара стала птица, которая попала в правый двигатель лайнера Spirit Airlines, когда тот все еще находился на земле.

«Все пассажиры и члены экипажа были благополучно эвакуированы из самолета. О серьезных травмах не сообщалось. Аэропорт вновь открылся», — написал в Twitter губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи.

Spirit Airlines plane struck by bird during takeoff at New Jersey airport, sparking a fire https://t.co/v7Rvl6hJ5M

