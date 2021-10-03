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США

В США во время взлета загорелся пассажирский самолет (Видео)

Літак Spirit Airlines загорівся під час зльоту в американському місті Атлантик-Сіті.

Панасюк Алексей

По заявлению местных властей, спасатели эвакуировали всех пассажиров и экипаж из самолета, который загорелся при взлете из аэропорта в американском городе Атлантик-Сити.

По сообщению NBC 10, причиной пожара стала птица, которая попала в правый двигатель лайнера Spirit Airlines, когда тот все еще находился на земле.

«Все пассажиры и члены экипажа были благополучно эвакуированы из самолета. О серьезных травмах не сообщалось. Аэропорт вновь открылся», — написал в Twitter губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи.

Самолет летел в Форт-Лодердейл, Флорида.

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