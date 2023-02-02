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Турист мало не зомлів, коли дізнався про ціну за пляшку води з міні-бару в номері готелю Лос-Анжелеса

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Турист був шокований, коли з нього вимагали 50$ за те, що він лише відкрив у номері міні-бар, але нічого звідти не брав

У готелі Лос-Анжелеса, де нещодавно один турист знайшов сумку з грошима, залишену попереднім постояльцем, чергового мандрівника накрило інше приголомшливе відкриття в номері. Так, гість, що відчував спрагу, захотів попити, але з жахом дізнався ціну на пляшку води з міні-бару після того, як її випив.

«Майте на увазі, серед всієї цієї надмірності (алкогольних та безалкогольних напоїв у холодильнику) у номері були приголомшливі ціни (і) круті штрафи за те, що багато хто з нас досить регулярно роблять із міні-баром», — таке попередження туриста опублікувала британська газета The Sun. Так, вартість 1-літрової пляшки води коштувала йому $31 (близько 1250 грн.). Але найдорожчою виявилася пляшка Patron (марка текіли преміум-класу) обсягом 200 мл, тобто, як філіжанка кави, – за $ 75 (3000 грн.). Таких прикладів достатньо, щоб знепритомніти, запевнив автор.

«Поруч із холодильником не було прейскуранта, який попереджає, що ваш гаманець буде спустошений швидше, ніж у колеса рулетки кількома поверхами нижче. Натомість ця інформація була прихована на сторінці телевізора у номері», — обурився мандрівник.

Втім, поширений спосіб шахрайства гостей із заміною дорожчої випивки на дешевшу такі готелі припиняють. Сучасні міні-бари, обладнані точними вагами та спеціальними датчиками, повідомляють у центр, в даному випадку адміністрації готелю, про те, які маніпуляції проводилися з холодильником.

За словами «постраждалого», він віддав би перевагу орендувати цілий холодильник у цьому готелі, ніж користуватися місцевим міні-баром. «Охолодження вашого пива вартістю $4 протягом 24 годин у міні-барі готелю обійдеться вам більш ніж у 10 разів дорожче самого пива», — додав він.

Інший гість готелю поділився зображенням аналогічного попередження у своєму готелі. «Центр живлення знаходиться на датчику. За використання буфету для зберігання особистих речей автоматично стягується плата у розмірі $50 доларів США».

Ще один турист розповів свою жахливу історію про використання міні-бару готелю для охолодження принесеного в номер спиртного. «Я був у готелі MGM Aria, вони мають вдосконалені міні-бари, оснащені датчиками. Холодильник визначає, коли предмет переміщується або змінюється розмір або вага вмісту. Ми принесли свій алкоголь і використовували міні-холодильник, щоб напої не нагрілися, а коли виїжджали, MGM взяв із нас «плату за особисте користування» у розмірі $25 на день», – поділився він, щоправда, не уточнивши, скільки ночей довелося сплатити за користування холодильником.

Як зазначили раніше експерти, у туристів, які вирішать оскаржити дії готелю щодо автоматичного зняття грошей за відчинені двері міні-холодильника та зберігання там власних продуктів, є добрі шанси на компенсацію. Особливо якщо поблизу немає попереджувального прейскуранта.

Втім є курортні готелі, які взагалі відмовилися від міні-холодильників у своїх номерах. Наприклад, з 2018 року їх не використовують готелі популярної Коста-Бланки в Іспанії. Рішення було ухвалено після низки інцидентів з британськими туристами. За даними керівництва готелів, постояльці крадькома спустошували вміст пляшок, потім наповнювали їх власною сечею та ставили назад. При виїзді вони все заперечували та їхали без штрафів.

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