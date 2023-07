Туристи їдуть у Долину смерті спеціально для того, щоб відчути спеку в +56

У США продовжує вирувати спека. У неділю температура повітря в Долині смерті (Каліфорнія) досягла позначки 54 градуси, але рекорд 1913 року (+56,7 °C) все ж таки побитий не був.

Минулими вихідними до національного парку Долина смерті приїхали сотні туристів. Але зовсім не для того, щоб захопитися місцевою природною красою.

„Ми подумали, що це чудова нагода стати свідками історичного моменту. Якщо історія знаходиться в межах досяжності, її не можна пропустити», — сказав один з відвідувачів туристичного центру Долини смерті. Він, як і сотні інших людей, приїхали до національного парку спеціально для того, щоб випробувати на собі небувалу спеку і, можливо, стати свідками моменту, коли буде побитий температурний рекорд 1913 року.

Біля табло з температурою навіть вишикувалася черга бажаючих сфотографуватися.

Національна метеорологічна служба США передбачала, що в неділю, 16 липня, в Долині смерті може бути побитий температурний рекорд, зареєстрований у 1913 році, коли температура повітря склала 134 градуси за Фаренгейтом або 56,6 за Цельсієм. Однак їх передбачення не справдилися – температура не піднялася вище за 54 градуси.

Tourists are now flocking to Death Valley to experience possible world record heat of 131 degrees.

The heat is expected to hit 131 degrees Fahrenheit on Sunday, setting a world record for the hottest temperature ever reliably recorded, according to the National Weather Service. pic.twitter.com/I3ZdJj6TCv

— Daily Loud (@DailyLoud) July 14, 2023