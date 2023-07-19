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Туристи їдуть у Долину смерті спеціально для того, щоб відчути спеку в +56

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Шалена ідея? Туристи їдуть у Долину смерті спеціально для того, щоб відчути спеку в +56

У США продовжує вирувати спека. У неділю температура повітря в Долині смерті (Каліфорнія) досягла позначки 54 градуси, але рекорд 1913 року (+56,7 °C) все ж таки побитий не був.

Минулими вихідними до національного парку Долина смерті приїхали сотні туристів. Але зовсім не для того, щоб захопитися місцевою природною красою.

Шалена ідея? Туристи їдуть у Долину смерті спеціально для того, щоб відчути спеку в +56

„Ми подумали, що це чудова нагода стати свідками історичного моменту. Якщо історія знаходиться в межах досяжності, її не можна пропустити», — сказав один з відвідувачів туристичного центру Долини смерті. Він, як і сотні інших людей, приїхали до національного парку спеціально для того, щоб випробувати на собі небувалу спеку і, можливо, стати свідками моменту, коли буде побитий температурний рекорд 1913 року.

Біля табло з температурою навіть вишикувалася черга бажаючих сфотографуватися.

Туристи їдуть у Долину смерті спеціально для того, щоб відчути спеку в +56

Національна метеорологічна служба США передбачала, що в неділю, 16 липня, в Долині смерті може бути побитий температурний рекорд, зареєстрований у 1913 році, коли температура повітря склала 134 градуси за Фаренгейтом або 56,6 за Цельсієм. Однак їх передбачення не справдилися – температура не піднялася вище за 54 градуси.

Долина смерті – не єдине місце у США, де зараз стоїть спека. Наприклад, з Лас-Вегасом у неділю вдень було встановлено рекорд у 116 градусів за Фаренгейтом (46,6 за Цельсієм). Очікується, що цього тижня буде незначне зниження температури до 42-45°C.

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