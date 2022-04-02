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США можуть допомогти постачати Україні танки радянського виробництва

Гліб Парфененко
США можуть допомогти постачати танки радянського виробництва Україні

США працюватимуть зі своїми союзниками над постачанням танків радянського виробництва в Україну для зміцнення її оборони на Донбасі, повідомляє New York Times.

За словами джерела, яке побажало залишитися неназваним, рішення Вашингтона виступити посередником у передачі танків було прийнято у відповідь на прохання президента України Володимира Зеленського. Це перший випадок із початку війни в Україні, коли США допомогли надати танки, зазначає американське видання.

Перекидання танків, з якими українські військові вміють поводитися, почнеться найближчим часом, сказав чиновник. Проте він відмовився повідомити, скільки танків буде відправлено чи з яких країн вони прибудуть, повідомляє газета.

За його словами, танки дозволять Україні завдавати дальніх артилерійських ударів по російських об’єктах на Донбасі, зазначає New York Times.

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