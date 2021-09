“Роби правильно”. Джо Байден прийняв третю дозу вакцини і звернувся до американців

Президент США Джо Байден прийняв перед телекамерами третю дозу вакцини COVID-19 і закликав американців, які ще не пройшли вакцинацію, зробити це якомога швидше.

Під час короткого виступу перед початком вакцинації Джо Байден нагадав, що американці старше 65 років, люди з хронічними захворюваннями і ті, хто схильний до підвищеного ризику зараження – медичні працівники, службовці магазинів, поліцейські і вчителі – мають право на отримання третьої дози.

I’ll be getting my COVID-19 booster shot — and I encourage everyone who’s eligible to get theirs as well. pic.twitter.com/l6Gmo0G8OO

— President Biden (@POTUS) September 27, 2021