“Роби правильно”. Джо Байден прийняв третю дозу вакцини і звернувся до американців

Президент США Джо Байден прийняв перед телекамерами третю дозу вакцини COVID-19 і закликав американців, які ще не пройшли вакцинацію, зробити це якомога швидше.

Під час короткого виступу перед початком вакцинації Джо Байден нагадав, що американці старше 65 років, люди з хронічними захворюваннями і ті, хто схильний до підвищеного ризику зараження – медичні працівники, службовці магазинів, поліцейські і вчителі – мають право на отримання третьої дози.

I’ll be getting my COVID-19 booster shot — and I encourage everyone who’s eligible to get theirs as well. pic.twitter.com/l6Gmo0G8OO — President Biden (@POTUS) September 27, 2021

Джо Байден сказав, що у нього не було побічних реакцій при прийомі першої та другої доз.

Президент США підкреслив, що для того, щоб перемогти пандемію, необхідно вакцинувати більше американців.

– Будь ласка, поступайте правильно. Зробіть щеплення. Це може врятувати ваше життя і життя ваших близьких. Вакцинація легкодоступна і безкоштовна, – закликав Джо Байден.

Президент США також оголосив, що перша леді Джилл Байден також незабаром отримає третю дозу вакцини.