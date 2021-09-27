«Поступай правильно». Джо Байден принял третью дозу вакцины и обратился к американцам

Президент США Джо Байден принял перед телекамерами третью дозу вакцины COVID-19 и призвал американцев, которые еще не прошли вакцинацию, сделать это как можно скорее.

Во время краткого выступления перед началом вакцинации Джо Байден напомнил, что американцы старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями и те, кто подвержен повышенному риску заражения — медицинские работники, служащие магазинов, полицейские и учителя — имеют право на получение третьей, повышающей иммунитет дозы.

I’ll be getting my COVID-19 booster shot — and I encourage everyone who’s eligible to get theirs as well. pic.twitter.com/l6Gmo0G8OO — President Biden (@POTUS) September 27, 2021

Джо Байден сказал, что у него не было побочных реакций при приеме первой и второй доз.

Президент США подчеркнул, что для того, чтобы победить пандемию, необходимо вакцинировать больше американцев.

— Пожалуйста, поступите правильно. Сделайте прививку. Это может спасти вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вакцинация легкодоступна и бесплатна», — призвал Джо Байден.

Президент США также объявил, что первая леди Джилл Байден также вскоре получит третью дозу вакцины.