«Поступай правильно». Джо Байден принял третью дозу вакцины и обратился к американцам

Президент США Джо Байден принял перед телекамерами третью дозу вакцины COVID-19 и призвал американцев, которые еще не прошли вакцинацию, сделать это как можно скорее.

Во время краткого выступления перед началом вакцинации Джо Байден напомнил, что американцы старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями и те, кто подвержен повышенному риску заражения — медицинские работники, служащие магазинов, полицейские и учителя — имеют право на получение третьей, повышающей иммунитет дозы.

I’ll be getting my COVID-19 booster shot — and I encourage everyone who’s eligible to get theirs as well. pic.twitter.com/l6Gmo0G8OO

— President Biden (@POTUS) September 27, 2021