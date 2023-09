Прямо з-під носа: співробітники аеропорту Маямі крали цінні речі з ручної поклажі пасажирів

Фахівці служби безпеки аеропорту Маямі у США кілька місяців непомітно обкрадали ручну поклажу, яку пасажири здавали на сканування перед вильотом.

Вкрадене вони перекладали в кишені робочих курток просто на очах у мандрівників, повідомляє BILD.

Злодюжок вдалося вирахувати завдяки тому, що саме в їх зміну пасажири скаржилися на втрату грошей із гаманців чи дрібних предметів.

Злочини також зафіксували відеокамери. Обох чоловіків затримано. Вони зізналися, що крали до 1000 доларів за зміну.

Law enforcement officials said two officers were captured on security cameras in June allegedly stealing a total of approximately $600 in cash from passengers as they passed through security at Miami airport’s Terminal E pic.twitter.com/GEZpD3R4uX

— Reuters (@Reuters) September 15, 2023