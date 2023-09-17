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СШАТуризм

Прямо з-під носа: співробітники аеропорту Маямі крали цінні речі з ручної поклажі пасажирів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Прямо з-під носа: співробітники аеропорту Маямі крали цінні речі з ручної поклажі пасажирів

Фахівці служби безпеки аеропорту Маямі у США кілька місяців непомітно обкрадали ручну поклажу, яку пасажири здавали на сканування перед вильотом.

Вкрадене вони перекладали в кишені робочих курток просто на очах у мандрівників, повідомляє BILD.

Злодюжок вдалося вирахувати завдяки тому, що саме в їх зміну пасажири скаржилися на втрату грошей із гаманців чи дрібних предметів.

Злочини також зафіксували відеокамери. Обох чоловіків затримано. Вони зізналися, що крали до 1000 доларів за зміну.

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