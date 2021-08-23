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США

Пентагон зобов’яже військовослужбовців пройти вакцинацію

Ця новина з'явилася після того, як регулюючий орган США повністю схвалив вакцину Pfizer.

Гліб Парфененко
Пентагон зобов'яже військовослужбовців пройти вакцинацію
Shutterstock

Пентагон заявив сьогодні, що зобов’яже військовослужбовців пройти вакцинацію від covid, оскільки вакцина Pfizer тепер повністю схвалена, повідомляє Associated Press.

Раніше сьогодні Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США оголосило, що повністю схвалює вакцину Pfizer / BioNTech проти Covid-19 для людей старше 16 років.

Таким чином, міністр оборони США Ллойд Остін виконає свою обіцянку ввести обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для американських військовослужбовців, як тільки Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США повністю схвалить вакцину Pfizer, заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі.

Графік вакцинації військовослужбовців буде складено в найближчі дні, сказав Кірбі.

Захід спрямований на забезпечення захисту здоров’я військовослужбовців, пояснив Джон Кірбі.

Ризик зараження вірусом у військовослужбовців великий, оскільки вони живуть і працюють поруч один з одним в казармах і на борту кораблів.

Ризик зараження Covid-19 військовослужбовців, в свою чергу, створює небезпеку негативних наслідків для здатності Сполучених Штатів захистити себе в разі кризи безпеці.

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