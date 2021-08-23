Пентагон зобов’яже військовослужбовців пройти вакцинацію

Пентагон заявив сьогодні, що зобов’яже військовослужбовців пройти вакцинацію від covid, оскільки вакцина Pfizer тепер повністю схвалена, повідомляє Associated Press.

Раніше сьогодні Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США оголосило, що повністю схвалює вакцину Pfizer / BioNTech проти Covid-19 для людей старше 16 років.

Таким чином, міністр оборони США Ллойд Остін виконає свою обіцянку ввести обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для американських військовослужбовців, як тільки Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США повністю схвалить вакцину Pfizer, заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі.

Графік вакцинації військовослужбовців буде складено в найближчі дні, сказав Кірбі.

Захід спрямований на забезпечення захисту здоров’я військовослужбовців, пояснив Джон Кірбі.

Ризик зараження вірусом у військовослужбовців великий, оскільки вони живуть і працюють поруч один з одним в казармах і на борту кораблів.

Ризик зараження Covid-19 військовослужбовців, в свою чергу, створює небезпеку негативних наслідків для здатності Сполучених Штатів захистити себе в разі кризи безпеці.