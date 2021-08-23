Пентагон обяжет военнослужащих пройти вакцинацию

Пентагон заявил, что обяжет военнослужащих пройти вакцинацию от covid, поскольку вакцина Pfizer теперь полностью одобрена, сообщает Associated Press.

Ранее сегодня Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США объявило, что полностью одобряет вакцину Pfizer / BioNTech против Covid-19 для людей старше 16 лет.

Таким образом, министр обороны США Ллойд Остин выполнит свое обещание ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для американских военнослужащих, как только Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США полностью одобрит вакцину Pfizer, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

График вакцинации военнослужащих будет составлен в ближайшие дни, сказал Кирби.

Мероприятие направлено на обеспечение защиты здоровья военнослужащих, объяснил Джон Кирби.

Риск заражения вирусом у военнослужащих большой, поскольку они живут и работают рядом друг с другом в казармах и на борту кораблей.

Риск заражения Covid-19 военнослужащих, в свою очередь, создает опасность негативных последствий для способности Соединенных Штатов защитить себя в случае кризиса безопасности.