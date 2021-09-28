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США

Пентагон випробував надзвукову зброю. Це перша успішна спроба за багато років

Євгеній Подольський

У понеділок Пентагон заявив, що Сполучені Штати випробували гіперзвукову реактивну повітряно-реактивну зброю з надзвуковою камерою згоряння. Це перше успішне випробування цього типу зброї в США з 2013 року.

Тест пройшов минулого тижня. «Це наближає нас на один крок до того, щоб запропонувати американським військовим боєздатність нового покоління», – сказав Ендрю Кнедлер, директор Управління тактичних технологій Агентства перспективних дослідницьких проектів в області військових технологій (DARPA). – Ми готуємо наші наступні розробки і працюємо над додатковими випробуваннями в кінці цього року, – додав він.

«Ракета, побудована Raytheon Technologies, була запущена з літака за кілька секунд до запуску надзвукового реактивного двигуна Northrop Grumman, – повідомило агентство DARPA.

Вага Кремер, президент Raytheon Missiles & Defense, зазначив, що «Міністерство оборони визначило надзвукову зброю і антигіперзвукові можливості в якості головних технічних пріоритетів для безпеки нашої країни». «Сполучені Штати і наші союзники повинні мати можливість перешкодити іншим країнам використовувати цю зброю», – додав він.

В технології ГПВРД Northrop використовується коротка ракети для примусового стиснення повітря, що поступає перед згорянням, щоб забезпечити безперервний надзвуковий політ. «Така ракета найкраще працює в багатій киснем атмосфері, де швидкість і маневреність ускладнюють виявлення за короткий час. Вона може вражати цілі набагато швидше, ніж дозвукові ракети, і має значну кінетичну енергію навіть без вибухівки», – пояснили в DARPA. випускати.

У липні Росія заявила, що успішно провела випробування надзвукової крилатої ракети «Циркон» – зброї, яку президент Володимир Путін рекламував як частина ракетних систем нового покоління, що не мають аналогів в світі.

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