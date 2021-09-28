Пентагон испытывал сверхзвуковое оружие. Это первая успешная попытка за много лет

В понедельник Пентагон заявил, что Соединенные Штаты испытали гиперзвуковое реактивное воздушно-реактивное оружие со сверхзвуковой камерой сгорания. Это первое успешное испытание этого типа оружия в США с 2013 года.

Тест прошел на прошлой неделе. «Это приближает нас на один шаг к тому, чтобы предложить американским военным боеспособность нового поколения», — сказал Эндрю Кнедлер, директор Управления тактических технологий Агентства перспективных исследовательских проектов в области военных технологий (DARPA). — Мы готовим наши следующие разработки и работаем над дополнительными испытаниями в конце этого года, — добавил он.

«Ракета, построенная Raytheon Technologies, была запущена с самолета за несколько секунд до запуска сверхзвукового реактивного двигателя Northrop Grumman, — сообщило агентство DARPA.

Вес Кремер, президент Raytheon Missiles & Defense, отметил, что «Министерство обороны определило сверхзвуковое оружие и антигиперзвуковые возможности в качестве главных технических приоритетов для безопасности нашей страны». « Соединенные Штаты и наши союзники должны иметь возможность помешать другим странам использовать это оружие», — добавил он.

В технологии ГПВРД Northrop используется высокая скорость ракеты для принудительного сжатия поступающего воздуха перед сгоранием, чтобы обеспечить непрерывный сверхзвуковой полет. «Такая ракета лучше всего работает в богатой кислородом атмосфере, где скорость и маневренность затрудняют обнаружение за короткое время. Она может поражать цели намного быстрее, чем дозвуковые ракеты, и имеет значительную кинетическую энергию даже без взрывчатки», — пояснили в DARPA. выпускать.

В июле Россия заявила, что успешно провела испытания сверхзвуковой крылатой ракеты «Циркон» — оружия, которое президент Владимир Путин рекламировал как часть ракетных систем нового поколения, не имеющих аналогов в мире.