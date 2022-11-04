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Пасажира рейсу American Airlines не випускали з літака через зроблені знімки салону літака

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У США пасажира не випускали з літака через зроблені на борту фотографії

Джеремі Дуайєр-Ліндгрен із Сіетла поділився незвичайною історією в соцмережах. Під час рейсу American Airlines він зробив кілька знімків салону літака, через що після приземлення його відмовилися випускати.

«Відверте запитання: чи може член екіпажу фізично перешкоджати мені залишити літак, поки я не покажу йому вміст мого телефону? — запитує чоловік. — Вони хотіли побачити 3 останні фото, щоб переконатися, що не потрапили на них. Я вже вийшов із літака, але бортпровідниця попросила капітана не дати мені піти далі трапа, повернула мене назад і взяла телефон із моїх рук».

Дуайєр-Ліндгрен повідомив, що American Airlines вже вибачилася.

Багатьох користувачів здивувала історія американця, але дехто зізнався, що стикався з чимось подібним під час рейсів інших авіакомпаній.

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