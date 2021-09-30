На Гаваях почав виверження вулкан Кілауеа

Почалося виверження вулкана Кілауеа на Великому острові Гаваї.

Нова тріщина відкрилася на західній стороні кратера Халемаумау, повідомила Американська геологічна служба, яка відстежує вулканічну активність Кілауеа. У цьому районі подана тривога.

Кілауеа вважається одним з найактивніших вулканів в світі. Він приваблює туристів, які стікаються туди, щоб поспостерігати за потоками лави, що стікають в Тихий океан.