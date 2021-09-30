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На Гаваях почав виверження вулкан Кілауеа

Гліб Парфененко
На Гаваях почав вивергатися вулкан Кілауеа

Почалося виверження вулкана Кілауеа на Великому острові Гаваї.

Нова тріщина відкрилася на західній стороні кратера Халемаумау, повідомила Американська геологічна служба, яка відстежує вулканічну активність Кілауеа. У цьому районі подана тривога.

Кілауеа вважається одним з найактивніших вулканів в світі. Він приваблює туристів, які стікаються туди, щоб поспостерігати за потоками лави, що стікають в Тихий океан.

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