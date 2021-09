На Гаваях почав виверження вулкан Кілауеа

Почалося виверження вулкана Кілауеа на Великому острові Гаваї.

Нова тріщина відкрилася на західній стороні кратера Халемаумау, повідомила Американська геологічна служба, яка відстежує вулканічну активність Кілауеа. У цьому районі подана тривога.

Кілауеа вважається одним з найактивніших вулканів в світі. Він приваблює туристів, які стікаються туди, щоб поспостерігати за потоками лави, що стікають в Тихий океан.

Before..and..After! #Kilauea #volcano summit #eruption is in full swing. What was once a cooling lava lake is now a new fissure eruption! https://t.co/ZIxSFKk70V

Follow along with updates at the #HawaiianVolcanoObservatory website. #HVO https://t.co/KGKIwXB2A8#KilaueaErupts pic.twitter.com/jCqTFsJRMS

— USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) September 30, 2021