На Гавайях начал извержение вулкан Килауэа

Началось извержение вулкана Килауэа на Большом острове Гавайи.

Новая трещина открылась на западной стороне кратера Халемаумау, сообщила Американская геологическая служба, которая отслеживает вулканической активности Килауэа. В этом районе представлена ​​тревога.

Килауэа считается одним из самых активных вулканов в мире. Он привлекает туристов, которые стекаются туда, чтобы понаблюдать за потоками лавы, стекающие в Тихий океан.

Before..and..After! #Kilauea #volcano summit #eruption is in full swing. What was once a cooling lava lake is now a new fissure eruption! https://t.co/ZIxSFKk70V

Follow along with updates at the #HawaiianVolcanoObservatory website. #HVO https://t.co/KGKIwXB2A8#KilaueaErupts pic.twitter.com/jCqTFsJRMS

— USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) September 30, 2021