Кордони будуть відкриті тільки для повністю вакцинованих людей. Нові правила в США

Офіційні особи адміністрації президента Джо Байдена заявили, що Сполучені Штати відкриють свої сухопутні прикордонні переходи для повністю вакцинованих іноземців на початку листопада. Це стосується сухопутних переправ і поромних переправ, відзначає агентство Reuters.

Докладні правила в цій сфері представить в середу міністр національної безпеки Алехандро Майоркас. – Вони будуть аналогічними, але не такими, як оголошені у вересні по повітряному сполученню, – зазначає агентство Reuters.

Кордони з Мексикою і Канадою закриті для іноземців на 19 місяців. – З самого початку пандемії представники спільноти, які проживають по обидва боки кордону, болісно постраждали від економічних наслідків закриття сухопутних кордонів. «Цей біль скоро закінчиться», – сказав у своїй заяві лідер демократів у Сенаті Чак Шумер.

Американським громадянам, які повертаються додому з Канади або Мексики, було дозволено перетинати кордон, який був закритий для іноземних громадян.

Ніякого послаблення правил не буде

Згідно з інформацією, отриманою агентством Reuters при адміністрації президента Байдена, Міністерство внутрішньої безпеки не передбачає ослаблення правил розпорядження президента Дональда Трампа про надання притулку (розділ 42), яке перешкоджає подачі клопотань про надання притулку від іммігрантів, які очікують на мексикансько-американському кордоні.

Точна дата зняття обмежень на поїздки «буде оголошена найближчим часом».

Обов’язок пред’явити сертифікат

Канада дозволила в’їзд вакцинованим іноземцям 9 серпня, нагадує Reuters. Після зняття обмежень всім добровольцям, включаючи туристів, буде дозволено перетинати кордон з Канадою за умови, що вони пройшли вакцинацію. Крім того, починаючи з січня, основна група, яка в’їжджає в Канаду, в першу чергу водії вантажівок, повинні будуть пройти повну вакцинацію. Американський уряд не вводитиме зобов’язання кожен раз пред’являти свідоцтво про вакцинацію. Його необхідно буде пред’явити за спеціальним запитом митних і прикордонних органів.

Згідно з оголошеними 20 вересня правилами повітряного руху, громадяни 33 країн перед посадкою на борт повинні пред’явити санітарний сертифікат.

Особи, які відповідають критеріям в’їзду, будуть іноземцями, які пройшли повний курс вакцинації відповідно до характеристиками даного препарату. Однак ця вакцина повинна бути схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров’я, укладає Reuters.