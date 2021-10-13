Границы будут открыты только для полностью вакцинированных людей. Новые правила в США

Официальные лица администрации президента Джо Байдена заявили, что Соединенные Штаты откроют свои сухопутные пограничные переходы для полностью вакцинированных иностранцев в начале ноября. Это касается сухопутных переправ и паромных переправ, отмечает агентство Reuters.

Подробные правила в этой сфере представит в среду министр национальной безопасности Алехандро Майоркас. — Они будут аналогичными, но не такими, как объявленные в сентябре по воздушному сообщению, — отмечает агентство Reuters.

Границы с Мексикой и Канадой закрыты для иностранцев на 19 месяцев. — С самого начала пандемии представители сообщества, проживающие по обе стороны границы, болезненно пострадали от экономических последствий закрытия сухопутных границ. «Эта боль скоро закончится», — сказал в своем заявлении лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

Американским гражданам, возвращающимся домой из Канады или Мексики, было разрешено пересекать границу, которая была закрыта для иностранных граждан.

Никакого ослабления правил не будет

Согласно информации, полученной агентством Reuters при администрации президента Байдена, Министерство внутренней безопасности не предусматривает ослабления правил распоряжения президента Дональда Трампа о предоставлении убежища (раздел 42), которое препятствует подаче ходатайств о предоставлении убежища от иммигрантов, ожидающих на мексикано-американской границе.

Точная дата снятия ограничений на поездки «будет объявлена ​​в ближайшее время».

Обязанность предъявить сертификат

Канада разрешила въезд вакцинированным иностранцам 9 августа, напоминает Reuters. После снятия ограничений всем добровольцам, включая туристов, будет разрешено пересекать границу с Канадой при условии, что они прошли вакцинацию. Кроме того, начиная с января, основная группа, въезжающая в Канаду, в первую очередь водители грузовиков, должны будут пройти полную вакцинацию. Американское правительство не будет вводить обязательство каждый раз предъявлять свидетельство о вакцинации. Его необходимо будет предъявить по специальному запросу таможенных и пограничных органов.

Согласно объявленным 20 сентября правилам воздушного движения, граждане 33 стран перед посадкой на борт должны предъявить санитарный сертификат.

Лица, отвечающие критериям въезда, будут иностранцами, которые прошли полный курс вакцинации в соответствии с характеристиками данного препарата. Однако эта вакцина должна быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения, заключает Reuters.