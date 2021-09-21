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США

Губернатор Техаса призвал Байдена объявить чрезвычайное положение из-за наплыва мигрантов

Глеб Парфененко
Губернатор Техаса призвал Байдена объявить чрезвычайное положение из-за наплыва мигрантов

Губернатор Техаса Грег Эбботт направил письмо президенту США Джо Байдену с призывом объявить чрезвычайное положение в связи с притоком нелегальных мигрантов на территорию американского штата.

Поводом для обращения стали события в приграничном городке Дель Рио, на окраине которого накопилось около 16 000 просителей убежища в США, проживающих без элементарных удобств под автомобильным мостом во время ожидания регистрации пограничными службами.

«Я прошу вас выдать чрезвычайную декларацию для штата Техас учитывая продолжающуюся пограничную кризис, приобрела такие масштабы и длительности, 31 мая 2021 я официально признал ситуацию катастрофой», — говорится в сообщении. говорит.

Эбботт говорит, что мигранты, которые попали в США из Мексики через реку Рио-Гранде, требуют пищи, воды и лекарств, государственные органы не могут им предоставить. По его словам, население импровизированного лагеря с 15 по 18 сентября возросло с четырех до 16000 человек, на которых приходится всего 64 пограничников.

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