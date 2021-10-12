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США

Губернатор штату Техас забороняє вакцини проти Covid-19 в штаті

Гліб Парфененко
Губернатор штату Техас забороняє вакцини проти Covid-19 в штаті і звинувачує Байдена в

Республіканський губернатор Техасу Грег Ебботт, у відповідь на те, що він назвав “знущаннями” з боку адміністрації Байдена, заборонив в американському штаті всі мандати на вакцину Covid-19 будь-яким організаціям, включаючи приватних роботодавців.

Цей крок Еббота налаштовує його на зіткнення з президентом Джо Байденом, демократом, який минулого місяця закликав підприємства по всій країні зобов’язати своїх працівників пройти вакцинацію або втратити роботу. З тих пір щонайменше кілька тисяч чоловік були звільнені за відмову підкоритися.

“Вакцина проти COVID-19 безпечна, ефективна і є нашою найкращим захистом від вірусу, але вона повинна залишатися добровільною, а не примусовою”, – йдеться в заяві Ебботта. Він додав, що це питання також буде піднято перед парламентом країни.

“У ще одному випадку перевищення федеральних повноважень адміністрація Байдена змушує багато приватних компаній вводити вимоги про вакцинацію проти вірусу Covid-19, що призводить до збоїв в роботі, які загрожують подальшому відновленню Техасу після катастрофи Covid-19”, – сказав Ебботт.

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